Свято 12 березня: як провести цей день згідно з традиціями

12 березня православна церква згадує та вшановує святого Прокопія Декаполіта. У цей день наші предки продовжували спостерігати за природою, роблячи прогнози на весну. Проте було заборонено вирушати в далекі подорожі.
Що ще не можна робити 12 березня - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Прокопій Декаполіт був палестинським монахом, борцем з іконоборством, святим та сповідником. Він народився в місті Селевкія (нині - Йордан) в тій частині Палестини, яка в той час називалася Декаполісом. Звідси й походження прізвища.
З юних років обрав чернечий спосіб життя, а тому присвятив себе духовному очищенню. Прокопій доводив, що вшанування ікон це не ідолопоклонство. Цим переконаннями святий накликав на себе гнів імператора і був підданий жорстоким тортурам.
Спочатку його побили залізними прутами, а потім кинули до в'язниці. Всі муки він терпеливо зносив разом з Василієм Визнавцем. Коли Прокопій вийшов із в'язниці, імператор помер. А сам святий пішов із життя в дуже глибокій старості.
У цей день було заведено йти на риболовлю, адже вірили, що вона буде вдалою. Крім того, йшли також і до церкви, щоб пом'янути покійних, а потім відвідували їхні могили.
А ще 12 березня вважали хорошим днем для початку дачних робіт. Тому якщо погода дозволяє, можете сміливо приступати.
12 березня свої іменини відзначають Степан, Прокіп, Юліан, Макар, Яків, Маркіян, Тимофій, Тит.
Раніше ми розповідали, хто є ідеальними парами за староукраїнським гороскопом.
Читайте також, які свята та вихідні у квітні 2023 будуть в Україні.