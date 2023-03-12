Праздник 12 марта: как провести этот день согласно традициям

12 марта православная церковь вспоминает и чествует святого Прокопия Декаполита. В этот день наши предки продолжали наблюдать за природой, делая прогнозы на весну. Однако было запрещено отправляться в дальние поездки.
Что еще нельзя делать 12 марта - подробнее читайте в материале Styler.
Прокопий Декаполит был палестинским монахом, борцом с иконоборчеством, святым и исповедником. Он родился в городе Селевкия (ныне - Иордан) в той части Палестины, которая в то время называлась Декаполисом. Отсюда и происхождение фамилии.
С юных лет избрал монашеский образ жизни, а потому посвятил себя духовному очищению. Прокопий доказывал, что чествование икон это не идолопоклонство. Этим убеждениям святой навлек на себя гнев императора и был подвергнут жестоким пыткам.
Сначала его избили железными прутьями, а затем бросили в тюрьму. Все мучения он терпеливо сносил вместе с Василием Исповедником. Когда Прокопий вышел из тюрьмы, император скончался. Сам же святой ушел из жизни в очень глубокой старости.
В этот день было принято идти на рыбалку, ведь верили, что она будет удачной. Кроме того, шли также и в церковь, чтобы помянуть усопших, а затем посещали их могилы.
А еще 12 марта считали хорошим днем для начала дачных работ. Поэтому, если погода позволяет, можете смело приступать.
12 марта свои именины отмечают Степан, Прокоп, Юлиан, Макар, Яков, Маркиян, Тимофей, Тит.
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