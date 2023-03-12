RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 12 марта: как провести этот день согласно традициям

12 марта - день памяти святого Прокопия (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

12 марта православная церковь вспоминает и чествует святого Прокопия Декаполита. В этот день наши предки продолжали наблюдать за природой, делая прогнозы на весну. Однако было запрещено отправляться в дальние поездки.

Что еще нельзя делать 12 марта - подробнее читайте в материале Styler.

Что известно о святом

Прокопий Декаполит был палестинским монахом, борцом с иконоборчеством, святым и исповедником. Он родился в городе Селевкия (ныне - Иордан) в той части Палестины, которая в то время называлась Декаполисом. Отсюда и происхождение фамилии.

С юных лет избрал монашеский образ жизни, а потому посвятил себя духовному очищению. Прокопий доказывал, что чествование икон это не идолопоклонство. Этим убеждениям святой навлек на себя гнев императора и был подвергнут жестоким пыткам.

Сначала его избили железными прутьями, а затем бросили в тюрьму. Все мучения он терпеливо сносил вместе с Василием Исповедником. Когда Прокопий вышел из тюрьмы, император скончался. Сам же святой ушел из жизни в очень глубокой старости.

Традиции 12 марта

В этот день было принято идти на рыбалку, ведь верили, что она будет удачной. Кроме того, шли также и в церковь, чтобы помянуть усопших, а затем посещали их могилы.

А еще 12 марта считали хорошим днем для начала дачных работ. Поэтому, если погода позволяет, можете смело приступать.

Что нельзя сегодня делать

  • Не стоит отправляться в путешествие, чтобы не навлечь на себя беду.
  • Запрещено есть мясные, молочные блюда, яйца, рыбу.
  • Нельзя злословить, ругаться и ссориться.
  • Нельзя отказываться от приема гостей.
  • Не отказывайте друзьям и родным в помощи.

Народные приметы

  • Почки набухли - это до богатого урожая
  • Появились подснежники - нужно начинать полевые работы.
  • Распускается ива - самое время проводить посев.
  • Макушки ивы распустились - посевы будут хорошими.
  • Если в день Прокопа заяц перебежал дорогу охотнику, значит будет неудачный день.
  • Если грачи летят прямо на гнезда - это знак, что весна будет теплая.

У кого сегодня именины

12 марта свои именины отмечают Степан, Прокоп, Юлиан, Макар, Яков, Маркиян, Тимофей, Тит.

Раньше мы рассказывали, кто идеальные пары по староукраинскому гороскопу.

Читайте также, какие праздники и выходные в апреле 2023 года будут в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
святасвята України