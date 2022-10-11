Свято 11 жовтня: що суворо заборонено робити, щоб не було біди

Традиції на Харитона, що треба зробити

Колись у народі говорили: "Харитон - в хаті урон". Цей день вважався не надто благополучним і хорошим.

Наречений і наречена 11 жовтня таємно від усіх несли місцевому відуну пиріг і мед, щоб він ненароком весілля їм не зіпсував. Люди вірили, що відьми та всяка нечисть гуляють сьогодні по землі.

Вважалося, що на Харитона можуть наврочити або навести порчу. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами. А от сміття з хати вимітати не варто, щоб не впустити в оселю біду.

Цікаво, що заборонялося сьогодні їсти ягоди. Вірили, що на них плюнув сам Диявол. Якщо скуштувати, то можна захворіти.

11 жовтня не влаштовували заручини та весілля, не святкували ювілеї та інші урочисті події.

Щоб відвернути біду у цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Народні прикмети і повір’я:

Вітер 11 жовтня дме з північного боку - зима буде суворою, із західного - сніжною, з південної - м’якою.

Низько йдуть по небу важкі хмари - до скорої холоднечі.

Якщо осикове листя лежить горілиць - зима буде тепла.

Якщо людина народилася 11 жовтня, то її талісманом є гірський кришталь

Що не можна робити в цей день:

Замітати в оселі і викидати сміття.

Вступати у шлюб, заручатися і взагалі починати щось нове.

Ображатися, сваритися, мститися комусь.

Вдягати одяг синього кольору, щоб не почалася "чорна" смуга.

Сьогодні багато іменинників

11 жовтня День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.