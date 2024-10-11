Свято 11 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Апостол Пилип, один із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, відіграв значну роль у поширенні християнства. Родом із Вифсаїди, що на березі Галілейського моря.

Пилип був покликаний Ісусом, про що згадується в Євангелії від Івана. Він одразу пішов за Спасителем і став його учнем. Після Воскресіння Христа він розпочав активну місіонерську діяльність, зокрема, в Самарії, де здійснював чудеса й навертав людей до віри.

Одним із найвизначніших моментів його місії була зустріч з ефіопським євнухом: за вказівкою Святого Духа Пилип підійшов до євнуха, пояснив йому слова пророка Ісаї, після чого євнух прийняв хрещення. Пилип продовжував свою місію в різних регіонах, включно з Малою Азією та Єгиптом.

Існують різні версії його мученицької смерті: за одними джерелами, його вбили в місті Хіополь, за іншими - він був розп'ятий на хресті.

Апостол Пилип (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 11 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Виходити з дому

Їсти ягоди

Починати нові справи.

Також не рекомендується сьогодні їсти солодощі, бо це може притягнути небезпеку чи недобрих людей. Крім того, переїдання вважалося поганим знаком - вважалося, що це може накликати голодні часи у майбутньому.

Народні прикмети і традиції цього дня

Листя падає тильною стороною - до гарного врожаю

Вітер з півдня - до суворої зими

Західний вітер - зима буде сніжною.

Наші предки вважали, що цей день є дуже сприятливим для розв'язання родинних проблем. Вони вірили, що для досягнення добробуту важливо подати милостиню, адже це приносить благословення і гармонію в родину.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіпп, Зінаїда.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: