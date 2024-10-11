Свято 11 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Сьогодні, 11 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Пилипа за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Апостол Пилип, один із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, відіграв значну роль у поширенні християнства. Родом із Вифсаїди, що на березі Галілейського моря.
Пилип був покликаний Ісусом, про що згадується в Євангелії від Івана. Він одразу пішов за Спасителем і став його учнем. Після Воскресіння Христа він розпочав активну місіонерську діяльність, зокрема, в Самарії, де здійснював чудеса й навертав людей до віри.
Одним із найвизначніших моментів його місії була зустріч з ефіопським євнухом: за вказівкою Святого Духа Пилип підійшов до євнуха, пояснив йому слова пророка Ісаї, після чого євнух прийняв хрещення. Пилип продовжував свою місію в різних регіонах, включно з Малою Азією та Єгиптом.
Існують різні версії його мученицької смерті: за одними джерелами, його вбили в місті Хіополь, за іншими - він був розп'ятий на хресті.
Апостол Пилип (зображення: вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 11 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися і лихословити
- Виходити з дому
- Їсти ягоди
- Починати нові справи.
Також не рекомендується сьогодні їсти солодощі, бо це може притягнути небезпеку чи недобрих людей. Крім того, переїдання вважалося поганим знаком - вважалося, що це може накликати голодні часи у майбутньому.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Листя падає тильною стороною - до гарного врожаю
- Вітер з півдня - до суворої зими
- Західний вітер - зима буде сніжною.
Наші предки вважали, що цей день є дуже сприятливим для розв'язання родинних проблем. Вони вірили, що для досягнення добробуту важливо подати милостиню, адже це приносить благословення і гармонію в родину.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіпп, Зінаїда.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день камінг-ауту
- Міжнародний день дівчаток
- Всесвітній день боротьби з ожирінням
- Всесвітній день яйця
- День їзди по бездоріжжю (День джипера).
Раніше ми розказували що можна і що не можна робити у свято Собор архистратига Михаїла 2024.
Також дізнайтеся, у кого дні ангела у жовтні 2024.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.