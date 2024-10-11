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Праздник 11 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Пятница 11 октября 2024 06:00
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Праздник 11 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Какой церковный праздник 11 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 11 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Филиппа по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Апостол Филипп, один из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, сыграл значительную роль в распространении христианства. Родом из Вифсаиды на берегу Галилейского моря.

Филипп был призван Иисусом, о чем упоминается в Евангелии от Иоанна. Он сразу же последовал за Спасителем и стал его учеником. После Воскресения Христа он начал активную миссионерскую деятельность, в частности, в Самарии, где совершал чудеса и обращал людей к вере.

Одним из важнейших моментов его миссии была встреча с эфиопским евнухом: по указанию Святого Духа Филипп подошел к евнуху, объяснил ему слова пророка Исаии, после чего евнух принял крещение. Филипп продолжал свою миссию в разных регионах, включая Малую Азию и Египет.

Есть разные версии его мученической погибели: по одним источникам, его убили в городке Хиополь, по другим - он был распят на кресте.

Праздник 11 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Апостол Филипп (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 11 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Выходить из дома
  • Есть ягоды
  • Начинать новые дела.

Также не рекомендуется сегодня есть сладости, потому что это может привлечь опасность или недобрых людей. Кроме того, переедание считалось плохим знаком – считалось, что это может навлечь голодные времена в будущем.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Листья падают тыльной стороной - к хорошему урожаю
  • Ветер с юга - к суровой зиме
  • Западный ветер - зима будет снежной.

Наши предки считали, что этот день очень благоприятен для решения семейных проблем. Они верили, что для достижения благосостояния важно подать милостыню, ведь это приносит благословение и гармонию в семье.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день каминг-аута
  • Международный день девочек
  • Всемирный день борьбы с ожирением
  • Всемирный день яйца
  • День езды по бездорожью (День джипера).

Раньше мы рассказывали что можно и что нельзя делать в праздник Собор архистратига Михаила 2024 года.

Также узнайте, у кого дни ангела в октябре 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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