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Свято 11 січня: яка заборона найголовніша сьогодні, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

11 січня у православні в Україні відзначають день пам'яті преподобного Феодосія Великого.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Важливі традиції цього дня

Феодосій Великий народився Каппадокії. Він також вирішив вести подвижницький спосіб життя і, залишивши рідну хату, вирушив до Палестини, де й оселився в печері. У ній прожив 30 років, де невпинно молився.

У цю дату на Русі обов'язково ходили до лазні. Сьогодні дівчатам суворо не можна милуватися собою.

Предки вірили, що у цей день нечисть морозить повітря. Щоб у будинку не було холодно, добре топили піч, а також тепло одягалися, виходячи надвір. Селяни обов'язково вирушали до лазні, щоб відлякати від себе недуги.

Головні прикмети цього дня:

  • собака скиглить, а кішка бурчить, батьки вірили, що їхній господар скоро занедужає;
  • у двір зайшла чужа кішка – у вас буде новина;
  • якщо у вікно стукнула пташка - це звістка про смерть;
  • в око потрапила смітинка - значить, скоро втратите зір;
  • у лісі далеко чути луну - погода буде морозною;
  • голосно бліють вівці, а також неспокійно поводяться - буде негода.

Що категорично не можна робити у цей день

  • Не можна стригти нігті та волосся, бо весь рік у боргах житимете.
  • сьогодні не виходьте на світанку надвір.
  • Не піднімайте хустку, яка впала на дорогу, бо назвете на себе лихо.

Сьогодні святкує День ангела Володимир, Віталій, Михайло, Микола, а також Федір.

 

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