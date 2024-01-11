Свято 11 січня: яка заборона найголовніша сьогодні, у кого день ангела

Важливі традиції цього дня

Феодосій Великий народився Каппадокії. Він також вирішив вести подвижницький спосіб життя і, залишивши рідну хату, вирушив до Палестини, де й оселився в печері. У ній прожив 30 років, де невпинно молився.

У цю дату на Русі обов'язково ходили до лазні. Сьогодні дівчатам суворо не можна милуватися собою.

Предки вірили, що у цей день нечисть морозить повітря. Щоб у будинку не було холодно, добре топили піч, а також тепло одягалися, виходячи надвір. Селяни обов'язково вирушали до лазні, щоб відлякати від себе недуги.

Головні прикмети цього дня:

собака скиглить, а кішка бурчить, батьки вірили, що їхній господар скоро занедужає;

у двір зайшла чужа кішка – у вас буде новина;

якщо у вікно стукнула пташка - це звістка про смерть;

в око потрапила смітинка - значить, скоро втратите зір;

у лісі далеко чути луну - погода буде морозною;

голосно бліють вівці, а також неспокійно поводяться - буде негода.

Що категорично не можна робити у цей день

Не можна стригти нігті та волосся, бо весь рік у боргах житимете.

сьогодні не виходьте на світанку надвір.

Не піднімайте хустку, яка впала на дорогу, бо назвете на себе лихо.

Сьогодні святкує День ангела Володимир, Віталій, Михайло, Микола, а також Федір.