Праздник 11 января: какой запрет самый главный сегодня, у кого день ангела

Важные традиции этого дня

Феодосий Великий родился в Каппадокии. Он также решил вести подвижнический образ жизни и, покинув родной дом, отправился в Палестину, где и поселился в пещере. В ней прожил 30 лет, где беспрестанно молился.

В эту дату на Руси обязательно ходили в баню. Сегодня девушкам строго нельзя любоваться собой.

Предки верили, что в этот день нечисть морозит воздух. Чтобы в доме не было холодно, хорошо топили печь, а также тепло одевались, выходя на улицу. Селяне обязательно отправлялись в баню, чтобы отпугнуть от себя недуги.

Главные приметы этого дня:

собака скулит, а кошка ворчит, предки верили, что их хозяин скоро заболеет;

во двор зашла чужая кошка - у вас будет новость;

если в окно стукнула птичка - это известие о смерти;

в глаз попала соринка - значит, скоро потеряете зрение;

в лесу далеко слышно эхо - погода будет морозной;

громко блеют овцы, а также беспокойно ведут себя - будет ненастье.

Что категорически нельзя делать в этот день

Нельзя стричь ногти и волосы, потому что будете весь год в долгах жить.

сегодня не выходите на рассвете на улицу.

Не поднимайте платок, который упал на дорогу, потому что назовете на себя беду.

Сегодня празднует День ангела Владимир, Виталий, Михаил, Николай, а также Федор.