Праздник 11 января: какой запрет самый главный сегодня, у кого день ангела

11 января в православные в Украине отмечают день памяти преподобного Феодосия Великого.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Феодосий Великий родился в Каппадокии. Он также решил вести подвижнический образ жизни и, покинув родной дом, отправился в Палестину, где и поселился в пещере. В ней прожил 30 лет, где беспрестанно молился.
В эту дату на Руси обязательно ходили в баню. Сегодня девушкам строго нельзя любоваться собой.
Предки верили, что в этот день нечисть морозит воздух. Чтобы в доме не было холодно, хорошо топили печь, а также тепло одевались, выходя на улицу. Селяне обязательно отправлялись в баню, чтобы отпугнуть от себя недуги.
Сегодня празднует День ангела Владимир, Виталий, Михаил, Николай, а также Федор.
Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.
Ранее мы писали, что в Украине намерены установить необычный праздник.