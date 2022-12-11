Свято 11 грудня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

11 грудня православна церква вшановує трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Цей день у народі називають "Іринархів день", "Степани зимові" та "Пташка сойка".
У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.
Преподобний мученик Стефан Новий народився 750 р. у Константинополі від благочестивих батьків, за їхні молитви. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що матиме сина, як і просила. Виростаючи, юнак показав себе досить чемним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Золотоуста. Батьки віддали його до пустель на гору Авксентієву, у Віфінії, до старця Іоанна.
Цей день наші предки присвячували сойці. Дуже добрим знаком вважається побачити сьогодні цього птаха або почути його спів. Вважалося, що сойка може показати дорогу на щастя.
11 грудня іменини у власників таких імен : Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Сергій, Тимофій, Федір.
До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.
А також розповідали про те, чи доречно відзначати свята під час війни.