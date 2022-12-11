Свято 11 грудня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

11 грудня православна церква вшановує трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Цей день у народі називають "Іринархів день", "Степани зимові" та "Пташка сойка".

У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Чим цікавий цей день

Преподобний мученик Стефан Новий народився 750 р. у Константинополі від благочестивих батьків, за їхні молитви. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що матиме сина, як і просила. Виростаючи, юнак показав себе досить чемним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Золотоуста. Батьки віддали його до пустель на гору Авксентієву, у Віфінії, до старця Іоанна.

Цей день наші предки присвячували сойці. Дуже добрим знаком вважається побачити сьогодні цього птаха або почути його спів. Вважалося, що сойка може показати дорогу на щастя.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день до вікна прилетить сойка та почне кричати, то це вважається добрим знаком.

Весь день холодно та сухо – літо буде спекотним та сухим.

Якщо сніг випаде вночі – лежатиме, якщо вдень – надовго не затримається.

Пічна зола швидко гасне – буде тепло.

Порося вищить у сажі – до холодів.

Гуси часто ляскають крилами – потеплішає.

Що не можна робити 11 грудня

Сьогодні не можна нічого позичати, адже можете віддати щастя. Не робіть винятків навіть для солі чи цукру.

Категорично не можна лаятись. Постарайтеся стримувати свої емоції й будьте розсудливими.

Намагайтеся не прибирати будинок увечері, щоб не відсвяткувати Різдво з нечистою силою.

11 грудня іменини у власників таких імен : Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Сергій, Тимофій, Федір.