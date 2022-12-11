Праздник 11 декабря: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.

Чем интересен этот день

Преподобный мученик Стефан Новый родился в 750 г. в Константинополе от благочестивых родителей, за их молитвы. Сама Пресвятая Богородица явилась матери его и обещала, что у нее будет сын, как она и просила. Вырастая, юноша показал себя достаточно учтивым и особенно полюбил чтение произведений св. Иоанна Златоуста. Родители отдали его в пустынь на гору Авксентиеву, в Вифинии, к старцу Иоанна.

Этот день наши предки посвятили сойке. Очень добрым знаком считается увидеть сегодня эту птицу или услышать ее пение. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Главные приметы этого дня

Если в этот день к окну прилетит сойка и начнет кричать, то это считается добрым знаком.

Весь день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.

Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем – надолго не задержится.

Печная зола быстро гаснет – будет тепло.

Поросенок визжит в саже – к холодам.

Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.

Что нельзя делать 11 декабря

Сегодня нельзя ничего одалживать, ведь можете отдать счастье. Не делайте исключений даже для соли или сахара.

Категорически нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумны.

Постарайтесь не убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистой силой.

11 декабря именины у владельцев таких имен: Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор.