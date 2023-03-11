Свято 11 березня: не робіть цих речей, щоб не накликати біду
11 березня православна церква вшановує пам'ять єпископа Газського Порфирія. У цей день не було заведено виконувати тяжку роботу. Натомість наші предки встановлювали годівнички для птахів, щоб передбачити, якою буде весна.
Що не можна сьогодні робити та чого варто дотримуватися - читайте нижче в матеріалі Styler.
Історія свята
Єпископ Газський Порфирій народився в шляхетній і багатій родині в Македонії. У 25 років він вступив до Скитського монастиря в Єгипті, де протягом 5 років молився та служив Богу.
Згодом Порфирій пішов до Єрусалима, щоб відвідати святі місця. Проте поселився там в Йордані в печері. Коли Порфирію виповнилося 40 років, він висвятив єрусалимський патріарх на священника і віддав на зберігання йому частину хреста Господнього.
Єпископ палестинського міста Гази помер у 396 році.
Що не можна сьогодні робити
- Чоловікам заборонено знайомитися з жінками або дівчатами.
- Не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця і рибу.
- Не варто лихословити, лаятися, сваритися.
Традиції наших предків
11 березня весна повніше вступала у свої права, але сніг і морози все ще могли бути.
Наші предки вірили, що в цей день у жінок може вселятися Кікімора, яка чарами доводила чоловіків до безумства. Саме тому чоловіки не знайомилися з ними цього дня.
На деревах заведено було встановлювати годівнички для птахів. Таким чином передбачали, якою буде весна. 11 березня не виконували важку роботу, а натомість багато молилися.
Народні прикмети
- З теплих країв повернулися перелітні птахи - рясно вродять зернові.
- Почалася заметіль - літо буде прохолодним і дощовим.
- Небо зоряне - до літньої засухи.
- Будування птахами гнізда на сонячній стороні - про холодне літо, а на північній стороні - про наближення погожих днів.
Хто святкує іменини
У цей день іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро та Іван.
Раніше ми розповідали, що думає митрополит Епіфаній стосовно святкування 8 Березня.
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