Праздник 11 марта: не делайте этих вещей, чтобы не навлечь беду
11 марта православная церковь чтит память епископа Газского Порфирия. В этот день не было принято выполнять тяжелую работу. Наши предки устанавливали кормушки для птиц, чтобы предсказать, какой будет весна.
Что нельзя сегодня делать, а что следует соблюдать - читайте ниже в материале Styler.
История праздника
Епископ Газский Порфирий родился в благородной и богатой семье в Македонии. В 25 лет он поступил в Скитский монастырь в Египте, где в течение 5 лет молился и служил Богу.
Позже Порфирий пошел в Иерусалим, чтобы посетить святые места. Однако поселился там в Иордане в пещере. Когда Порфирию исполнилось 40 лет, он рукоположил иерусалимский патриарх на священника и отдал на хранение ему часть креста Господня.
Епископ палестинского города Газа скончался в 396 году.
Что нельзя сегодня делать
- Мужчинам запрещено знакомиться с женщинами или девочками.
- Нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца и рыбу.
- Не стоит злословить, ругаться, ссориться.
Традиции наших предков
11 марта весна полнее вступала в свои права, но снег и морозы все еще могли быть.
Наши предки верили, что в этот день в женщин может вселяться Кикимора, которая волшебством доводила мужчин до безумия. Именно поэтому мужчины не знакомились с ними в этот день.
На деревьях принято было устанавливать кормушки для птиц. Таким образом, предполагали, какой будет весна. 11 марта не выполняли тяжелую работу, а многие молились.
Народные приметы
- Из тёплых краев вернулись перелетные птицы - обильно уродят зерновые.
- Началась метель - лето будет прохладным и дождливым.
- Небо звездное - к летней засухе.
- Строительство птицами гнезда на солнечной стороне - о холодном лете, а на северной стороне - о приближении погожих дней.
Кто празднует именины
В этот день именины празднуют Порфирий, Севастиан, Сергей, Николай, Анна, Петр и Иоанн.
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