Свято 10 травня: що суворо заборонено робити у Світлу п'ятницю, традиції

Головні традиції 10 травня

10 травня у церкві вшановують пам'ять ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" та моляться до неї. Традиції цього свята пов'язані з водою: священик освячує її на богослужінні, а потім відбувається хресний хід до найближчої водойми.

В народі вважають, що варто набрати свяченої води та використовувати її у своїх цілях. Поливши нею город, дерева, сад, можна сприяти гарному врожаю.

Що не можна робити у Світлу п'ятницю

Не рекомендується призначати важливі переговори або підписувати серйозні угоди.

Краще уникати підняття землі знайдених речей, особливо грошей. Не варто ображатися на рідних та краще уникати сварок.

Головні прикмети цього дня

кріт розкидає землю навколо нори - буде дощ

під час дощу сильний вітер - чекайте на покращення погоди;

вже лопають сережки на березі, значить час садити хліб;

йде дощ - до негожого літа.

Також 10 травня свої іменини відзначають власники імен: Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.