Свято 10 травня: що суворо заборонено робити у Світлу п'ятницю, традиції

10 травня в Україні - Світла п'ятниця. Також у цей день відзначають та вшановують пам'ять ікони Божої Матері "Живоносне джерело", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, єпископа Володимирського і Суздальського, Києво-Братської ікони Божої Матері.
Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
10 травня у церкві вшановують пам'ять ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" та моляться до неї. Традиції цього свята пов'язані з водою: священик освячує її на богослужінні, а потім відбувається хресний хід до найближчої водойми.
В народі вважають, що варто набрати свяченої води та використовувати її у своїх цілях. Поливши нею город, дерева, сад, можна сприяти гарному врожаю.
Не рекомендується призначати важливі переговори або підписувати серйозні угоди.
Краще уникати підняття землі знайдених речей, особливо грошей. Не варто ображатися на рідних та краще уникати сварок.
Також 10 травня свої іменини відзначають власники імен: Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.
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