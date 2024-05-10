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Праздник 10 мая: что строго запрещено делать в Светлую пятницу, традиции

Фото: Какой церковный праздник 10 мая (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

10 мая в Украине - Светлая пятница. Также в этот день отмечают память иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

Главные традиции 10 мая

10 мая в церкви чтят память иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и молятся к ней. Традиции этого праздника связаны с водой: священник освящает ее на богослужении, а затем совершается крестный ход к ближайшему водоему.

В народе считают, что следует набрать священную воду и использовать ее в своих целях. Полив ею огород, деревья, сад можно способствовать хорошему урожаю.

Что нельзя делать в Светлую пятницу

Не рекомендуется назначать важные переговоры или подписывать серьезные соглашения.

Лучше избегать поднятия земли найденных вещей, особенно денег. Не стоит обижаться на родных и лучше избегать ссор.

Главные приметы этого дня

  • крот разбрасывает землю вокруг норы - будет дождь
  • во время дождя сильный ветер - ждите улучшения погоды;
  • уже лопают сережки на березе, значит время сажать хлеб;
  • идет дождь - к ненастному лету.

Также 10 мая свои именины отмечают собственники имен: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

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