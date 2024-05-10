Праздник 10 мая: что строго запрещено делать в Светлую пятницу, традиции

10 мая в Украине - Светлая пятница. Также в этот день отмечают память иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
10 мая в церкви чтят память иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и молятся к ней. Традиции этого праздника связаны с водой: священник освящает ее на богослужении, а затем совершается крестный ход к ближайшему водоему.
В народе считают, что следует набрать священную воду и использовать ее в своих целях. Полив ею огород, деревья, сад можно способствовать хорошему урожаю.
Не рекомендуется назначать важные переговоры или подписывать серьезные соглашения.
Лучше избегать поднятия земли найденных вещей, особенно денег. Не стоит обижаться на родных и лучше избегать ссор.
Также 10 мая свои именины отмечают собственники имен: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.
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