Свято 10 січня: що не можна робити - інакше хворітимете весь рік

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції та заборони цього дня

Святий, богослов і філософ жив у IV столітті, і з його ініціативи на ІІ Вселенському Соборі було доповнено Нікейський символ віри.

У народі свято отримало назву день Григорія Літовказівника, і на українських землях у цю дату наші предки гадали про погоду влітку, проводили особливі обряди, готували страви-обереги, практикували змови та вірили, що можна так загадати бажання, що воно неодмінно здійсниться.

У день Григорія Літовказівника в народі вірили, що якщо сім'я скуштує м'ясне частування зі свинини чи яловичини за дружною вечерею, то потім цілий рік ніхто не буде хворіти.

Ще одне важливе повір'я про їжу стосується хлібних крихт. Вважали, що на них викидати суворо заборонено, а на порушника чекає незабаром серйозна хвороба. При цьому здоров'я людини буде міцнішим, якщо такі крихти зібрати в руку і з'їсти.

Забобонні не викидали сміття, бо боялися винести з дому своє щастя.

Було повір'я, що якщо в полі тричі обійти стог сіна проти сонця, то цього року чекає міцний фінансовий достаток.

З сіном пов'язана цікава традиція залишати біля стогів коровай - як подарунок духу-стоговому, щоб він не підпускав до припасів гризунів.

Вірили, що якщо на Григорія Літовказівника на пагорбі пов'язати на дереві червону тканину чи стрічку та промовити бажання, то воно здійсниться.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною.

Якщо ж сіно у стогах покривалося інеєм, то тепла влітку буде мало;

Якщо на Григорія дме південний вітер - на початку літа часто йтиме гроза;

Наші пращури помітили, що в цей день обіцяє зиму.

Якщо сьогодні немає хмар у небі, то чекали ранньої весни.

Хто сьогодні святкує День ангела: Анатолій, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.