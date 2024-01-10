Праздник 10 января: что нельзя делать - иначе будете болеть весь год

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции и запреты этого дня

Святой, богослов и философ жил в IV веке, и по его инициативе на II Вселенском Соборе был дополнен Никейский символ веры.

В народе праздник получил название день Григория Летоуказателя, и на украинских землях в эту дату наши предки гадали о погоде летом, проводили особые обряды, готовили блюда-обереги, практиковали заговоры и верили, что можно так загадать желание, что оно непременно сбудется.

В день Григория Летоуказателя в народе верили, что если семья отведает мясное угощение из свинины или говядины за дружным ужином, то потом целый год никто не будет болеть.

Еще одно важное поверье о еде касается хлебных крошек. Считали, что их выбрасывать строго запрещено, а нарушителя ждет скоро серьезная хворь. При этом здоровье человека будет крепче, если такие крошки собрать в руку и съесть.

Суеверные не выбрасывали мусор, так как боялись вынести из дома свое счастье.

Бытовало поверье, что если в поле трижды обойти стог сена против солнца, то в этом году ждет крепкий финансовый достаток.

С сеном связана интересная традиция оставлять возле стогов каравай - как подарок духу-стоговому, чтобы он не подпускал к припасам грызунов.

Верили, что если на Григория Летоуказателя на возвышенности повязать на дереве красную ткань или ленту и проговорить желание, то оно сбудется.

Главные приметы этого дня

Если в этот день ясная и солнечная погода, то лето будет жаркое и сухое;

Если же сено в стогах покрывалось инеем, то тепла летом будет мало;

Если на Григория дует южный ветер - в начале лета будут часто идти грозы;

Снегопад в этот день обещал богатый урожай хлеба;

Если сегодня нет облаков в небе, то ждали раннюю весну.

Кто сегодня празднует День ангела: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.