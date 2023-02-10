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Свято 10 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

10 лютого віруючі шанують преподобного Єфрема Сиріна, преподобного Феодосія Тотемського.

У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.

У молодості Єфрем служив при дворі князя Ізяслава. Через кілька років усе мирське йому набридло, він прийняв чернечий постриг і пішов до Антонієвої печери. Потім мандрував до Константинополя, де вів подвижницьке життя в одній із обителей.

У народі 10 лютого зветься Єфремовим днем. Преподобний Єфрем Сірін, на честь якого і пішла назва, вважається цвіркуновим захисником, тому цього дня не можна вбивати вдома жодних комах.

Народні прикмети цього дня

  • якщо на Єфрема не почастувати домового, у домі будуть неприємності;
  • якщо в день Єфрема образити кішку або вбити домашню комаху – домовик розсердиться;
  • вітер на Єфрема – не на добро;
  • вітряний день на Єфрема – отже, літо буде вологе.

Що не можна робити у цей день

  • Сьогодні в жодному разі не можна вбивати жодних комах, не тільки цвіркунів, а й тарганів, клопів та павуків.
  • Не можна також залишати немитий посуд, оскільки будинкові особливо люблять чистоту.

За церковним календарем 10 лютого відзначають іменини:

Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Леонтій, Ольга, Федір.

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.

Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.

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