Праздник 10 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела

10 февраля верующие почитают преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского.
В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
В молодости Ефрем служил при дворе князя Изяслава. Через несколько лет все мирское ему опостылело, он принял монашеский постриг и ушел в Антониеву пещеру. Затем путешествовал в Константинополь, где вел подвижническую жизнь в одной из обителей.
В народе 10 февраля зовется Ефремовым днем. Преподобный Ефрем Сирин, в честь которого и пошло название, считается сверчковым защитником, поэтому в этот день нельзя убивать дома никаких насекомых.
Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор.
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