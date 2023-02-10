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Праздник 10 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

10 февраля верующие почитают преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского.

В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

В молодости Ефрем служил при дворе князя Изяслава. Через несколько лет все мирское ему опостылело, он принял монашеский постриг и ушел в Антониеву пещеру. Затем путешествовал в Константинополь, где вел подвижническую жизнь в одной из обителей.

В народе 10 февраля зовется Ефремовым днем. Преподобный Ефрем Сирин, в честь которого и пошло название, считается сверчковым защитником, поэтому в этот день нельзя убивать дома никаких насекомых.

Народные приметы этого дня

  • если на Ефрема не угостить домового, в доме будут неприятности;
  • если в день Ефрема обидеть кошку или убить домашнее насекомое – домовой разозлится;
  • ветер на Ефрема - не к добру;
  • ветреный день на Ефрема – значит, лето будет сырое.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня ни в коем случае нельзя убивать никаких насекомых, не только сверчков, но и тараканов, клопов и пауков.
  • Нельзя также оставлять немытую посуду, так как домовые особенно любят чистоту.

По церковному календарю 10 февраля отмечают именины:

Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.

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