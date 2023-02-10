Свято 10 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела
10 лютого віруючі шанують преподобного Єфрема Сиріна, преподобного Феодосія Тотемського.
У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.
У молодості Єфрем служив при дворі князя Ізяслава. Через кілька років усе мирське йому набридло, він прийняв чернечий постриг і пішов до Антонієвої печери. Потім мандрував до Константинополя, де вів подвижницьке життя в одній із обителей.
У народі 10 лютого зветься Єфремовим днем. Преподобний Єфрем Сірін, на честь якого і пішла назва, вважається цвіркуновим захисником, тому цього дня не можна вбивати вдома жодних комах.
Народні прикмети цього дня
- якщо на Єфрема не почастувати домового, у домі будуть неприємності;
- якщо в день Єфрема образити кішку або вбити домашню комаху – домовик розсердиться;
- вітер на Єфрема – не на добро;
- вітряний день на Єфрема – отже, літо буде вологе.
Що не можна робити у цей день
- Сьогодні в жодному разі не можна вбивати жодних комах, не тільки цвіркунів, а й тарганів, клопів та павуків.
- Не можна також залишати немитий посуд, оскільки будинкові особливо люблять чистоту.
За церковним календарем 10 лютого відзначають іменини:
Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Леонтій, Ольга, Федір.
Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.
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