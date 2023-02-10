Свято 10 лютого: чому цей день особливий, у кого день ангела

У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.

У молодості Єфрем служив при дворі князя Ізяслава. Через кілька років усе мирське йому набридло, він прийняв чернечий постриг і пішов до Антонієвої печери. Потім мандрував до Константинополя, де вів подвижницьке життя в одній із обителей.

У народі 10 лютого зветься Єфремовим днем. Преподобний Єфрем Сірін, на честь якого і пішла назва, вважається цвіркуновим захисником, тому цього дня не можна вбивати вдома жодних комах.

Народні прикмети цього дня

якщо на Єфрема не почастувати домового, у домі будуть неприємності;

якщо в день Єфрема образити кішку або вбити домашню комаху – домовик розсердиться;

вітер на Єфрема – не на добро;

вітряний день на Єфрема – отже, літо буде вологе.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні в жодному разі не можна вбивати жодних комах, не тільки цвіркунів, а й тарганів, клопів та павуків.

Не можна також залишати немитий посуд, оскільки будинкові особливо люблять чистоту.

За церковним календарем 10 лютого відзначають іменини:

Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Леонтій, Ольга, Федір.