Праздник 10 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела
10 февраля верующие почитают преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского.
В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
В молодости Ефрем служил при дворе князя Изяслава. Через несколько лет все мирское ему опостылело, он принял монашеский постриг и ушел в Антониеву пещеру. Затем путешествовал в Константинополь, где вел подвижническую жизнь в одной из обителей.
В народе 10 февраля зовется Ефремовым днем. Преподобный Ефрем Сирин, в честь которого и пошло название, считается сверчковым защитником, поэтому в этот день нельзя убивать дома никаких насекомых.
Народные приметы этого дня
- если на Ефрема не угостить домового, в доме будут неприятности;
- если в день Ефрема обидеть кошку или убить домашнее насекомое – домовой разозлится;
- ветер на Ефрема - не к добру;
- ветреный день на Ефрема – значит, лето будет сырое.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня ни в коем случае нельзя убивать никаких насекомых, не только сверчков, но и тараканов, клопов и пауков.
- Нельзя также оставлять немытую посуду, так как домовые особенно любят чистоту.
По церковному календарю 10 февраля отмечают именины:
Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор.
Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.
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