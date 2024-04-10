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Свято 10 квітня: у кого День ангела, найсуворіші заборони

Яке свято відзначають 10 квітня (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

10 квітня 2024 року в церковному календарі - день пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Історія та традиції цього дня

Святі жили  в Африці в III столітті та померли за віру в Ісуса Христа. Тоді імператором був Фортунат, який влаштував гоніння за християнами. Коли схопили вірян і вони побачили знаряддя тортур, то багато хто з них відрікся від своєї віри. Але ці мученики твердо стояли на своєму, за що і поклали голови.

Найкраще сьогодні піти до церкви і помолитися за здоров'я всіх членів сім'ї. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, варто перепросити. Цей день для цього підходить.

Цього дня наші пращури намагалися прокинутися якомога раніше і одразу вийти на вулицю. Уважно дивилися на схід сонця, щоб побачити, яка буде погода і спрогнозувати майбутнє.

Що не можна робити цього дня

  • Сьогодні не можна займатись прибиранням та працею на городі.
  • Варто відмовитися від риболовлі.
  • Заборонено лихословити та погано думати про інших.

Головні прикмети цієї дати

  • Видніються сережки на вільсі - заморозків більше не буде.
  • Розквітає бузок - травень буде теплим.
  • Якщо сьогодні похмурий день - літо буде дощовим.
  • Сильний вітер - врожай буде бідним.

День ангела 10 квітня святкують Африкан, Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.
 

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