Свято 1 листопада: чому цей день особливий, у кого день ангела

Пророк Іоїл народився і жив в Юдеї в 5 столітті до н.е. - До Різдва Христового. Згідно з церковним писанням, він одним з перших передрік народження Ісуса Христа, великі катаклізми і запустіння Єрусалима.

Також святого називають рятівником іудейського царства. Коли його територію скувала посуха через велику кількість сарани, Іоїл запропонував жителям царства звернутися з молитвою до Бога про спасіння від лиха.

Це перший пророк, який письмово залишив свої проповіді у форматі книги. Книга Іоїла увійшла до священних писань Старого Завіту.

У народі 1 листопада називали Іванів День. На цю дату призначали проводи осені та зустріч зими. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Господині різали птицю та готували з неї різні страви. А головною окрасою столу були курники – великі круглі закриті пироги, у яких шарами укладалася начинка: м'ясо, цибуля, рис, відварені та розчавлені яйця.

Головні прикмети цього дня

Вночі випав невеликий сніг — на сильний мороз.

Яскраво мерехтять зірки — до заморозків.

Земля встигла промерзнути - до хорошого врожаю наступного року.

Сорока біля будинку скаче — можна чекати на новини.

Багато бруду на вулиці, сира погода – до справжньої зими залишилося 28 днів.

Що не можна робити у цей день

Не можна відчиняти вікна в будинку, щоб через них нечисть не влетіла.

Не можна сперечатися та сваритися у цей день.

Заборонено прати та висушувати одяг на вулиці та на балконі.

Іменини сьогодні святкують Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс