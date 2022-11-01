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Свято 1 листопада: чому цей день особливий, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

1 листопада православні християни вшановують святого Іоіла.

У матеріалі Styler читайте про всі традиції та заборони цього свята, а також, хто святкує день ангела.

Пророк Іоїл народився і жив в Юдеї в 5 столітті до н.е. - До Різдва Христового. Згідно з церковним писанням, він одним з перших передрік народження Ісуса Христа, великі катаклізми і запустіння Єрусалима.

Також святого називають рятівником іудейського царства. Коли його територію скувала посуха через велику кількість сарани, Іоїл запропонував жителям царства звернутися з молитвою до Бога про спасіння від лиха.

Це перший пророк, який письмово залишив свої проповіді у форматі книги. Книга Іоїла увійшла до священних писань Старого Завіту.

У народі 1 листопада називали Іванів День. На цю дату призначали проводи осені та зустріч зими. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Господині різали птицю та готували з неї різні страви. А головною окрасою столу були курники – великі круглі закриті пироги, у яких шарами укладалася начинка: м'ясо, цибуля, рис, відварені та розчавлені яйця.

Головні прикмети цього дня

  • Вночі випав невеликий сніг — на сильний мороз.
  • Яскраво мерехтять зірки — до заморозків.
  • Земля встигла промерзнути - до хорошого врожаю наступного року.
  • Сорока біля будинку скаче — можна чекати на новини.
  • Багато бруду на вулиці, сира погода – до справжньої зими залишилося 28 днів.

Що не можна робити у цей день

  • Не можна відчиняти вікна в будинку, щоб через них нечисть не влетіла.
  • Не можна сперечатися та сваритися у цей день.
  • Заборонено прати та висушувати одяг на вулиці та на балконі.

Іменини сьогодні святкують Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс

Раніше ми розповідали про те, чи українці хочуть перенести святкування Різдва на 25 грудня.

А також писали про те, коли у 2023 році відзначатимуть найбільші церковні свята.

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