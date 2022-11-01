Свято 1 листопада: чому цей день особливий, у кого день ангела

1 листопада православні християни вшановують святого Іоіла.
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Пророк Іоїл народився і жив в Юдеї в 5 столітті до н.е. - До Різдва Христового. Згідно з церковним писанням, він одним з перших передрік народження Ісуса Христа, великі катаклізми і запустіння Єрусалима.
Також святого називають рятівником іудейського царства. Коли його територію скувала посуха через велику кількість сарани, Іоїл запропонував жителям царства звернутися з молитвою до Бога про спасіння від лиха.
Це перший пророк, який письмово залишив свої проповіді у форматі книги. Книга Іоїла увійшла до священних писань Старого Завіту.
У народі 1 листопада називали Іванів День. На цю дату призначали проводи осені та зустріч зими. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Господині різали птицю та готували з неї різні страви. А головною окрасою столу були курники – великі круглі закриті пироги, у яких шарами укладалася начинка: м'ясо, цибуля, рис, відварені та розчавлені яйця.
Іменини сьогодні святкують Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс
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