Праздник 1 ноября: почему этот день особенный, у кого день ангела

1 ноября православные христиане почитают святого Иоила.
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Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5-ом веке до н.э. – до Рождества Христова. Согласно церковному писанию, он одним из первых предрек рождение Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима.
Также святого называют спасителем иудейского царства. Когда его территорию сковала засуха из-за обилия саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться с молитвой к Богу о спасении от бедствия.
Это первый из пророков, который письменно оставил свои проповеди в формате книги. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета.
В народе 1 ноября называли Иванов День. На эту дату назначали проводы осени и встречу зимы. Наши предки старались в этот день отдохнуть и не выполнять тяжелую работу. Хозяйки резали птицу и готовили из нее разные блюда. А главным украшением стола были курники – большие круглые закрытые пироги, в которых слоями укладывалась начинка: мясо, лук, рис, отваренные и раздавленные яйца.
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