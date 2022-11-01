Свято 1 листопада: чому цей день особливий, у кого день ангела
1 листопада православні християни вшановують святого Іоіла.
У матеріалі Styler читайте про всі традиції та заборони цього свята, а також, хто святкує день ангела.
Пророк Іоїл народився і жив в Юдеї в 5 столітті до н.е. - До Різдва Христового. Згідно з церковним писанням, він одним з перших передрік народження Ісуса Христа, великі катаклізми і запустіння Єрусалима.
Також святого називають рятівником іудейського царства. Коли його територію скувала посуха через велику кількість сарани, Іоїл запропонував жителям царства звернутися з молитвою до Бога про спасіння від лиха.
Це перший пророк, який письмово залишив свої проповіді у форматі книги. Книга Іоїла увійшла до священних писань Старого Завіту.
У народі 1 листопада називали Іванів День. На цю дату призначали проводи осені та зустріч зими. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Господині різали птицю та готували з неї різні страви. А головною окрасою столу були курники – великі круглі закриті пироги, у яких шарами укладалася начинка: м'ясо, цибуля, рис, відварені та розчавлені яйця.
Головні прикмети цього дня
- Вночі випав невеликий сніг — на сильний мороз.
- Яскраво мерехтять зірки — до заморозків.
- Земля встигла промерзнути - до хорошого врожаю наступного року.
- Сорока біля будинку скаче — можна чекати на новини.
- Багато бруду на вулиці, сира погода – до справжньої зими залишилося 28 днів.
Що не можна робити у цей день
- Не можна відчиняти вікна в будинку, щоб через них нечисть не влетіла.
- Не можна сперечатися та сваритися у цей день.
- Заборонено прати та висушувати одяг на вулиці та на балконі.
Іменини сьогодні святкують Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс
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