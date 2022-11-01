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Праздник 1 ноября: почему этот день особенный, у кого день ангела

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Вторник 01 ноября 2022 06:01
Праздник 1 ноября: почему этот день особенный, у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

1 ноября православные христиане почитают святого Иоила.

В материале Styler читайте обо всех традициях и запретах этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5-ом веке до н.э. – до Рождества Христова. Согласно церковному писанию, он одним из первых предрек рождение Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима.

Также святого называют спасителем иудейского царства. Когда его территорию сковала засуха из-за обилия саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться с молитвой к Богу о спасении от бедствия.

Это первый из пророков, который письменно оставил свои проповеди в формате книги. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета.

В народе 1 ноября называли Иванов День. На эту дату назначали проводы осени и встречу зимы. Наши предки старались в этот день отдохнуть и не выполнять тяжелую работу. Хозяйки резали птицу и готовили из нее разные блюда. А главным украшением стола были курники – большие круглые закрытые пироги, в которых слоями укладывалась начинка: мясо, лук, рис, отваренные и раздавленные яйца.

Главные приметы этого дня

  • Ночью выпал небольшой снег — к сильному морозу.
  • Ярко мерцают звезды — к заморозкам.
  • Земля успела промерзнуть — к хорошему урожаю в следующем году.
  • Сорока возле дома скачет — можно ждать новостей.
  • Много грязи на улице, сырая погода — до настоящей зимы осталось 28 дней.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя открывать окна в доме, чтобы через них нечисть не влетела.
  • Нельзя спорить и ссориться в этот день.
  • Запрещено стирать и высушивать одежду на улице и на балконе.

Именины сегодня празднуют Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс

Ранее мы рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.

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