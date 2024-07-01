Свято 1 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Косма і Дам’ян - це арабські лікарі-близнюки, що жили у III столітті. Народилися в Римській імперії у благочестивих батьків. Здобули гарну медичну освіту та пізніше вирішили присвятити своє життя та знання служінню Богу та християнства.

Були відомими не тільки завдяки своїм лікарським здібностям, а й тому, що відмовилися від будь-якої оплати за свої послуги. Лікували не тільки фізичні недуги, а й молилися за духовне зцілення своїх пацієнтів.

Брати були впевнені, що сам Бог діє їхніми руками та творить чудеса зцілення і тому всю свою славу приписували йому.

У час гоніння християн Косма і Дам’ян були заарештовані за наказом імператора Діоклетіана. Брати не згодилися зректися віри та принести жертви язичницьким богам, як того вимагали язичники, тому зазнали катувань і були страчені.

Після смерті мощі святих стали об'єктом великої пошани, а навколо них продовжували відбуватися чудеса зцілення.

На іконах Косма і Дам’ян зазвичай зображені з медичними інструментами. Люди вірять, що оскільки вони лікували тіла і душі при житті, то можуть дарувати здоров’я і бувши на небесах.

Святі Косма і Даміан (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 1 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Плакати та жалітися на життя

Заздрити та сваритися

Робити великі покупки

Вживати алкогольні напої.

Також не рекомендується фізична праця, особливо жінкам. Вважається, що це призведе до нескінченного потоку нових справ, які людина не буде встигати виконувати.

Народні прикмети і традиції цього дня

Жовтіє листя на деревах - до ранньої осені

Павуки сидять на павутинні - буде тепла погода

Західний вітер пророкує наближення негоди

Голосно кричать птахи - слід чекати на затяжну спеку

Місяць червоного відтінку - до сильного вітру

Яскраво блищать вночі зорі - очікуйте на грозу.

За старими звичаями у цей день готують малинове варення та роблять заготівлі з аґрусу та інших ягід на зиму.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олексій, Іван, Василь, Дем'ян, Костянтин, Кузьма, Аркадій, Лев, Павло, Петро, Ангеліна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: