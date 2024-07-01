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Свято 1 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 1 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 1 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих чудотворців Безсрібників Косми й Дем'яна за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Косма і Дам’ян - це арабські лікарі-близнюки, що жили у III столітті. Народилися в Римській імперії у благочестивих батьків. Здобули гарну медичну освіту та пізніше вирішили присвятити своє життя та знання служінню Богу та християнства.

Були відомими не тільки завдяки своїм лікарським здібностям, а й тому, що відмовилися від будь-якої оплати за свої послуги. Лікували не тільки фізичні недуги, а й молилися за духовне зцілення своїх пацієнтів.

Брати були впевнені, що сам Бог діє їхніми руками та творить чудеса зцілення і тому всю свою славу приписували йому.

У час гоніння християн Косма і Дам’ян були заарештовані за наказом імператора Діоклетіана. Брати не згодилися зректися віри та принести жертви язичницьким богам, як того вимагали язичники, тому зазнали катувань і були страчені.

Після смерті мощі святих стали об'єктом великої пошани, а навколо них продовжували відбуватися чудеса зцілення.

На іконах Косма і Дам’ян зазвичай зображені з медичними інструментами. Люди вірять, що оскільки вони лікували тіла і душі при житті, то можуть дарувати здоров’я і бувши на небесах.

Святі Косма і Даміан (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 1 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Плакати та жалітися на життя
  • Заздрити та сваритися
  • Робити великі покупки
  • Вживати алкогольні напої.

Також не рекомендується фізична праця, особливо жінкам. Вважається, що це призведе до нескінченного потоку нових справ, які людина не буде встигати виконувати.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Жовтіє листя на деревах - до ранньої осені
  • Павуки сидять на павутинні - буде тепла погода
  • Західний вітер пророкує наближення негоди
  • Голосно кричать птахи - слід чекати на затяжну спеку
  • Місяць червоного відтінку - до сильного вітру
  • Яскраво блищать вночі зорі - очікуйте на грозу.

За старими звичаями у цей день готують малинове варення та роблять заготівлі з аґрусу та інших ягід на зиму.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олексій, Іван, Василь, Дем'ян, Костянтин, Кузьма, Аркадій, Лев, Павло, Петро, Ангеліна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День архітектури
  • День державного реєстратора
  • День слідчого
  • Міжнародний день реггі
  • Всесвітній день білої стрічки проти злиднів
  • День винаходу сонцезахисних окулярів.

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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