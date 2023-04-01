Свято 1 квітня: чому цей день особливий, кого треба привітати з днем ангела

У церковному календарі 1 квітня - це дата вшанування пам'яті святої Дарії та її чоловіка Хрісанфа. У народі свято називають "Дар'я-брудна".
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Дарія жила у Римі у III столітті. До заміжжя була язичницею, як і сім'я її майбутнього чоловіка. Але сам Хрісанф уже кілька років вивчав Святе Письмо. Після таємного хрищення він почав відкрито проповідувати слово Боже. З метою повернути сина на шлях "правильної" віри батько одружив його з красунею-язичницею.
Дарію віддали до блудного будинку. Але лев, що з'явився з нізвідки, не підпустив нікого, хто хотів осквернити її. А вигрібна яма, в яку кинули Хрісанфа, очистилася і почала пахнути. Звістка про те, що відбувається, дійшла до імператора Нумермана. Він наказав піддати подружжя катуванням і страчувати. Після довгих численних катувань мучеників живими закопали у землю.
На Дарину Грязну наші предки молилися святій за благополуччя та щастя у шлюбі. Вірили, що з цього дня у будинку прокидається будинковий.
1 квітня день ангела відзначають власники таких імен: Ян, Інокентій, Іван, Дмитро, Софія, Мотрона, Іларія, Дарія.
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