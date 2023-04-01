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Праздник 1 апреля: почему этот день особенный, кого нужно поздравить с днем ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

В церковном календаре 1 апреля - это дата почтения памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа .В народе праздник называют "Дарья-грязная".

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

История и традиции этого дня

Дария жила в Риме в III веке. До замужества была язычницей, как и семья ее будущего супруга. Но сам Хрисанф уже несколько лет изучал Святое Писание. После тайного крещения он начал открыто проповедовать слово Божие. С целью вернуть сына на путь "правильной" веры отец женил его на красавице-язычнице.

Дарию отдали в блудный дом. Но появившийся из ниоткуда лев не подпустил никого, кто желал осквернить ее. А выгребная яма, в которую бросили Хрисанфа, очистилась и стала благоухать. Весть о происходящем дошла до императора Нумермана. Он приказал подвергнуть супругов пыткам и казнить. После долгих многочисленных истязаний мучеников живыми закопали в землю.

На Дарью Грязную наши предки молились святой о благополучии и счастье в браке. Верили, что с этого дня в доме пробуждается домовой.

Важные приметы на Дарью грязную

  • Если на Дарью Грязную ясно и тепло, то лето будет сухим и ветреным.
  • Если день дождливый, то можно не опасаться летней засухи.
  • Если ночью звезд не видно, значит, последующие дни будут теплыми.
  • Какая погода 1 апреля, такой она будет и через полгода.
  • Вешние воды шумно бегут – будет много травы.
  • Верба зацвела – пора доставать ульи.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя думать о плохом, плакать и грустить.
  • Нельзя в этот день оглядываться на женские голоса.

1 апреля день ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Иннокентий, Иван, Дмитрий, София, Матрена, Илария, Дарья.

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