Свято 1 грудня: чому цей день особливий, у кого день ангела, важливі прикмети

Традиції на 1 грудня

Наші предки вважали святого Наума покровителем наук та грамоти. Навіть була така приказка: "Наум наставляє на розум". Цього дня традиційно зверталися до святого за важливою порадою та вирішенням складної ситуації.

Цього дня вся родина вирушала до церкви на богослужіння. Діти та батьки в молитвах питали дозволу на навчання, а після цього готувалися до зустрічі з учителем: юнак відбивав вчителю три земні поклони (з них надалі починаються всі заняття), а у відповідь отримував три символічні удари батогом.

Після першого уроку вчитель отримував у дарунок коровай і вишитий рушник. Цього дня прийнято було як оплату наставникові подавати продукти.

Головні прикмети цього дня

На Наума уважно спостерігали за природою. Так, якщо вітер віяв з півночі або змінював свій напрямок з південного на західний, то говорили, що незабаром грянуть морози.

На нічному небі зірки переливаються – незабаром завірюха закрутить.

Якщо у Наумів день собаки глухо гавкати почали, варто чекати снігопаду.

Зоряне небо прикмета, що наступного дня вдарить лютий мороз.

Якщо ворони почали каркати – чекай хуртовини.

Що заборонено робити цього дня

Не варто їсти під час читання. Так можна з'їсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою, тому що вся інформація з голови вивітриться.

Не рекомендується дивитися у дзеркало під час підписання важливих документів. Інакше домовленості виявляться порожніми. Краще не виходити з дому після заходу сонця. Вірили, що тим часом вулицями розгулює погань. Якщо даєте милостиню жебраку, не дивіться йому у вічі.

Хто святкує іменини

Сьогодні привітайте з Днем ангела Анастасію, Дмитра, Наума, Порфирія та Філарета.