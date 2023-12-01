Праздник 1 декабря: почему этот день особенный, у кого день ангела, важные приметы

Традиции на 1 декабря

Наши предки считали святого Наума покровителем наук и грамоты. Даже была такая поговорка: "Наум наставляет на ум". В этот день традиционно обращались к святому за важным советом и разрешением сложной ситуации.

В этот день вся семья отправлялась в церковь на богослужение. Дети и родители в молитвах спрашивали разрешения на учебу, а после этого готовились ко встрече с учителем: отрок отбивал учителю три земных поклона (с них впредь начинаются все занятия), а в ответ получал три символических удара плеткой.

После первого урока учитель получал в дар каравай и вышитое полотенце. В этот день принято было в качестве оплаты наставителю преподносить продукты.

Главные приметы этого дня

На Наума внимательно наблюдали за природой. Так, если ветер дул с севера или менял свое направление с южного на западный, то говорили, что скоро грянут морозы.

На ночном небе звезды переливаются – вскоре вьюга закружит.

Если в Наумов день собаки глухо лаять начали, стоит ждать снегопада.

Звездное небо примета того, что на следующий день ударит лютый мороз.

Если вороны начали каркать – жди метели.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит есть во время чтения. Так можно съесть все знания. По этой же причине нельзя оставлять книгу открытой, потому что вся информация из головы выветрится.

Не рекомендуется смотреть в зеркало при подписании важных документов. Иначе договоренности окажутся пустыми. Лучше не выходить из дома после заката. Верили, что в это время по улицам разгуливает нечисть. Если даете милостыню нищему, не смотрите ему в глаза.

Кто празднует именины

Сегодня поздравьте с Днем ангела Анастасию, Дмитрия, Наума, Порфирия и Филарета.