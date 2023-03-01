Свято 1 березня: що краще не робити першого дня весни, у кого день ангела

За календарем віруючі сьогодні вшановують пам'ять праведної Маріамни, яка жила в I столітті і була сестрою апостола Пилипа. А у народному календарі це день Ярила.

У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.