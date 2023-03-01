Праздник 1 марта: что лучше не делать в первый день весны, у кого день ангела

По календарю верующие сегодня чтят память праведной Мариамны, которая жила в I веке и была сестрой апостола Филиппа. А в народном календаре это день Ярила.

В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.