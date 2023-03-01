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Праздник 1 марта: что лучше не делать в первый день весны, у кого день ангела

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Среда 01 марта 2023 06:01
Праздник 1 марта: что лучше не делать в первый день весны, у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

По календарю верующие сегодня чтят память праведной Мариамны, которая жила в I веке и была сестрой апостола Филиппа. А в народном календаре это день Ярила.

В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этого дня

В народе эта дата называется праздник Ярилин день. Также в народе его называют Ярило, Пров, Данило-новичок. Этот праздник наши предки посвящали древнему славянскому богу весны и плодородия Яриле, в честь которого и назван праздник. Также по традиции в этот день люди провожали зиму и встречали весну.

Народные приметы этого дня

  • Зяблик кричит громко – идут холода.
  • Плещется вода на льду водоема – ждите теплых дней.
  • Если слышен плач кикиморы, либо она показалась на глаза хозяевам – ждите беды.
  • Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными. Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.
  • Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.
  • По примете, 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.
  • Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.
  • Первый день весны – теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.

Что нельзя делать в этот день

  • В первый день весны не рекомендуется вспоминать прошлое.
  • Не рекомендуется сидеть целый день дома. Стоит выйти хотя бы ненадолго на улицу, чтобы зарядиться энергией солнца.
  • Нельзя стирать — состояние здоровья ухудшится.
  • Парням и мужчинам нельзя сегодня мериться силами — к проблемам со спиной.
  • Нельзя давать и брать в долг. Можно погрязнуть в долгах, разругаться в будущем с должниками.

Именины сегодня празднуют: Валент, Даниил, Еремей, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан, Росина.

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Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.

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