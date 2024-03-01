Свято 1 березня: що категорично не можна робити у перший день весни

1 березня 2024 року в православному календарі відзначається день пам’яті преподобної мучениці Євдокії Іліопольської, яка, за переказами, обдарована була дарами цілительки. У народному календарі ця дата також відома під іншими назвами, такими як Явдоха, Євдокія Свистунія, Євдокія Плющиха, Авдотья Веснівка.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
В народному календарі має особливе значення, вважається, що саме з цього дня розпочинається справжня весна.
Вірили, що Явдоха має ключі від весняних вод і цього дня птахи повертаються з вирію. Зустрічаючи ластівку, люди кидали жменю землі і вигукували: "На тобі, ластівко, на гніздо!". Дівчата сходилися групами, співаючи веснянки.
Дату вважали днем початку підготовки до посівної. Вважалося, що годуючи бездомну тварину та приймаючи її додому, можна забезпечити собі довге та щасливе життя без фінансових проблем.
Цього дня варто робити великі покупки для дому, які вже невдовзі окупляться.
Ганна, Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро.
Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.
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