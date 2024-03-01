Свято 1 березня: що категорично не можна робити у перший день весни

Головні традиції дня

В народному календарі має особливе значення, вважається, що саме з цього дня розпочинається справжня весна.

Вірили, що Явдоха має ключі від весняних вод і цього дня птахи повертаються з вирію. Зустрічаючи ластівку, люди кидали жменю землі і вигукували: "На тобі, ластівко, на гніздо!". Дівчата сходилися групами, співаючи веснянки.

Дату вважали днем початку підготовки до посівної. Вважалося, що годуючи бездомну тварину та приймаючи її додому, можна забезпечити собі довге та щасливе життя без фінансових проблем.

Цього дня варто робити великі покупки для дому, які вже невдовзі окупляться.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується вживати алкоголь через можливі серйозні наслідки.

Важливо не відмовляти прохачеві в милостині, оскільки тяжкість гріхів померлих родичів може впасти на скупого.

Не слід планувати щось конкретне, оскільки несподівані обставини можуть перешкодити задуманому.

У минулому вважалося, що краще утримуватися від виходу з дому після заходу сонця, щоб не накликати нещастя.

За віруваннями, в цей день не рекомендується розпочинати далекі подорожі, відрядження або поїздки.

День вважається вдалим для рукоділля, ткацтва та шиття, проте вишиті вироби не слід дарувати комусь.

Важливо уникати сварок, лайки та лихослов'я цього дня.

Прикмети цього дня

Яка Явдоха, таке і літо.

Якщо дме вітер з південної сторони, літо буде теплим.

Зранку сонячно - цього року можна чекати на хороший урожай картоплі.

Дощ 1 березня вказує на те, що літо буде мокрим і холодним.

Якщо в цей день заметіль - весна буде затяжною, а рік неврожайним.

З даху крапає - до теплого літа.

Сніг іде - восени буде багато грибів.

Якщо в цей день багато калюж - влітку буде багато меду.

Іменини в цей день святкують

Ганна, Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро.