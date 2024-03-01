Праздник 1 марта: что категорически нельзя делать в первый день весны

1 марта 2024 года в православном календаре отмечается день памяти преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, которая, по преданию, одарена дарами целительницы. В народном календаре эта дата также известна под другими названиями, такими как Евдокия, Евдокия Свистуния, Евдокия Плющиха, Авдотья Весновка.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В народном календаре имеет особое значение, считается, что с этого дня начинается настоящая весна.
Верили, что у Евдокии есть ключи от весенних вод и в этот день птицы возвращаются из теплых краев. Встречая ласточку, люди бросали горсть земли и восклицали: "На тебе, ласточка, на гнездо!" Девушки сходились группами, пели веснушки.
Дату считали днем начала подготовки к посевной. Считалось, что кормя бездомное животное и принимая его домой, можно обеспечить себе долгую и счастливую жизнь без финансовых проблем.
В этот день стоит делать большие покупки для дома, которые уже скоро окупятся.
Анна, Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга, Петр.
Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.
Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.