Праздник 1 марта: что категорически нельзя делать в первый день весны

Главные традиции дня

В народном календаре имеет особое значение, считается, что с этого дня начинается настоящая весна.

Верили, что у Евдокии есть ключи от весенних вод и в этот день птицы возвращаются из теплых краев. Встречая ласточку, люди бросали горсть земли и восклицали: "На тебе, ласточка, на гнездо!" Девушки сходились группами, пели веснушки.

Дату считали днем начала подготовки к посевной. Считалось, что кормя бездомное животное и принимая его домой, можно обеспечить себе долгую и счастливую жизнь без финансовых проблем.

В этот день стоит делать большие покупки для дома, которые уже скоро окупятся.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется употреблять алкоголь из-за возможных серьезных последствий.

Важно не отказывать просителю в подаянии, поскольку тяжесть грехов умерших родственников может упасть на скупого.

Не следует планировать что-либо конкретное, поскольку неожиданные обстоятельства могут помешать задуманному.

В прошлом считалось, что лучше воздерживаться от выхода из дома после заката, чтобы не навлечь несчастья.

По верованиям, в этот день не рекомендуется начинать дальние поездки, командировки или поездки.

День считается удачным для рукоделия, ткачества и шитья, однако вышитые изделия не следует дарить кому-то.

Важно избегать ссор, брани и злословия этого дня.

Приметы этого дня

Какая Евдокия, такое и лето.

Если ветер дует с южной стороны, лето будет теплым.

Утром солнечно - в этом году можно ожидать хорошего урожая картофеля.

Дождь 1 марта указывает на то, что лето будет мокрым и холодным.

Если в этот день метель - весна будет затяжной, а год неурожайный.

С крыши капает – до теплого лета.

Снег идет – осенью будет много грибов.

Если в этот день много луж – летом будет много меда.

Именины в этот день празднуют

Анна, Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга, Петр.