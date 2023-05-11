Святкували день народження під "Руки вверх": в Одесі виник новий скандал (відео)
В Одесі група дівчат потрапили у скандал. Вони слухали російську музику у дворі місцевого закладу та танцювали під неї.
Відео з'явилось в одеському Telegram-каналі.
Так, інцидент виник в центрі Одеси на вулиці Дерибасівській.
Перехожі зробили зауваження дівчатам через пісні російського гурту "Руки вверх", які вони слухали. На що одна з них сказала, що є власницею закладу та має право вмикати ту музику, яка їй подобається.
"Ви популяризуєте людину, яка підтримує вбивство українців", - сказав перехожий до дівчат.
Жінка, яка представилась власницею закладу, відповіла: "Ми слухаємо це в "себе". Це наш день народження. У нас закрите місце".
Однак, чоловік сказав їй, що вона може слухати це в Росії.
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