У магазинах Харкова у розпал війни все одно "крутять" російську попсу (відео)

У Харкові у розпал війни продовжують включати російську музику в публічних місцях, зокрема в продуктових магазинах. І це вже не вперше.

Де включають російську попсу у Харкові

Так, в одному з м'ясних магазинів звучить російська музика, коли в залі безліч покупців. Одна з жінок не могла не звернути увагу на це та почала записувати на відео.

"У деяких харківських магазинах досі грає російська попса. Навіщо?"

Є тисячі виконавців з усього світу, які мають якісну музику. Навіщо русню слухати?” – написали під відео.

Люди в коментарях висловилися щодо інциденту.