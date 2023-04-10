У магазинах Харкова у розпал війни все одно "крутять" російську попсу (відео)
У Харкові продовжують слухати російську поп-музику (колаж РБК-Україна)
У Харкові у розпал війни продовжують включати російську музику в публічних місцях, зокрема в продуктових магазинах. І це вже не вперше.
Про новий інцидент стало відомо із місцевого Telegram-каналу "Харків місто-Герой".
Де включають російську попсу у Харкові
Так, в одному з м'ясних магазинів звучить російська музика, коли в залі безліч покупців. Одна з жінок не могла не звернути увагу на це та почала записувати на відео.
"У деяких харківських магазинах досі грає російська попса. Навіщо?"
Є тисячі виконавців з усього світу, які мають якісну музику. Навіщо русню слухати?” – написали під відео.
Люди в коментарях висловилися щодо інциденту.
- А некоторые еще и обслуживают на русском особенно доставки еды.
- Им можно на любом говорить, а государственные учреждения должны на украинском обслуживать и музыка тоже там не должна играть русская.
- Я все життя розмовляю на російській, але писати став на Українській.
- До війни дуже любив слухати рос музику, але після скажу чесно не можу навіть її слухати.
Нагадаємо, що до цього подібний інцидент стався в одному із ТЦ Харкова.
Раніше ми писали, що у Полтаві підлітки "рознесли" клуб під російську попсу.