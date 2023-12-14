Святковий "розпродаж" від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Відома американська компанія Epic Games, що займається розробкою відеоігор, пропонує святковий "розпродаж" популярних серед усіх геймерів ігор. Деякі з них можна отримати безкоштовно. Інші ж - коштують буквально копійки.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які відеоігри від Epic Games українці можуть отримати безкоштовно, а за які доведеться хоч і не багато, але все ж таки заплатити.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Epic Games, Epic Games Store
"Ми хочемо, щоб у 2023 році у вас були найщасливіші свята, тому ми зібрали найсвятковіший розпродаж", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Зазначається, що геймерам пропонують:
Святкова акція триватиме до 18:00 (за київським часом) 10 січня 2024 року.
Не проґавте свій шанс (скріншот: store.epicgames.com)
У межах щорічного святкового розпродажу Epic Games планує "роздати" геймерам 17 різних ігор.
Щотижня у цифровому магазині компанії відкриватиметься чергова гра, яку можна буде завантажити абсолютно безкоштовно.
Крім того, компанія пропонує користувачам інші ексклюзивні пропозиції та "плюшки".
Безкоштовні бонуси для різних ігор (скріншот: store.epicgames.com)
Зараз Epic Games пропонує отримати безкоштовний легендарний набір Destiny 2: Legacy Collection.
Він охоплює три епічні кампанії:
Акція триватиме до 20 грудня (скріншот: store.epicgames.com)
Через певний проміжок часу відкриється нова безкоштовна гра (яка саме - наразі невідомо).
Відкриття другої гри усі чекають з нетерпінням (скріншот: store.epicgames.com)
У межах святкового розпродажу, низку ігор від Epic Games пропонують придбати зі знижкою.
До акційних пропозицій потрапили, серед інших:
Деякі ігри - суттєво подешевшали (скріншот: store.epicgames.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про початок геймерської епохи - легендарні ігри 90-х, які змінили ігрову індустрію.
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