Праздничная "распродажа" от Epic Games. Какие популярные игры можно получить бесплатно

Известная американская компания Epic Games, занимающаяся разработкой видеоигр, предлагает праздничную "распродажу" популярных среди всех геймеров игр. Некоторые из них можно получить бесплатно. Другие же - стоят буквально копейки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие видеоигры от Epic Games украинцы могут получить бесплатно, а за какие придется хоть и немного, но все же заплатить.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Epic Games, Epic Games Store.
"Мы хотим, чтобы в 2023 году у вас были самые счастливые праздники, поэтому мы собрали самую праздничную распродажу", - говорится в сообщении на сайте компании.
Геймерам предлагают:
Праздничная акция продлится до 18:00 (по киевскому времени) 10 января 2024 года.
Не упустите свой шанс (скриншот: store.epicgames.com)
В рамках ежегодной праздничной распродажи Epic Games планирует "раздать" геймерам 17 различных игр.
Еженедельно в цифровом магазине компании будет открываться очередная игра, которую можно скачать совершенно бесплатно.
Кроме того, компания предлагает пользователям другие эксклюзивные предложения и "плюшки".
Бесплатные бонусы для разных игр (скриншот: store.epicgames.com)
Сейчас Epic Games предлагает получить бесплатный легендарный набор Destiny 2: Legacy Collection.
Он охватывает три эпические кампании:
Акция продлится до 20 декабря (скриншот: store.epicgames.com)
Через определенный промежуток времени откроется новая бесплатная игра (какая именно - пока неизвестно).
Открытия второй игры все ждут с нетерпением (скриншот: store.epicgames.com)
В рамках праздничной распродажи ряд игр от Epic Games предлагают приобрести со скидкой.
В акционные предложения попали, среди прочих:
Некоторые игры - существенно подешевели (скриншот: store.epicgames.com)
Напомним, ранее мы рассказывали о начале геймерской эпохи - легендарных играх 90-х, изменивших игровую индустрию.
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