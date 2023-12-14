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Праздничная "распродажа" от Epic Games. Какие популярные игры можно получить бесплатно

Геймерам дарят Destiny 2: Legacy Collection (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Известная американская компания Epic Games, занимающаяся разработкой видеоигр, предлагает праздничную "распродажу" популярных среди всех геймеров игр. Некоторые из них можно получить бесплатно. Другие же - стоят буквально копейки.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие видеоигры от Epic Games украинцы могут получить бесплатно, а за какие придется хоть и немного, но все же заплатить.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Epic Games, Epic Games Store.

Праздничные предложения

"Мы хотим, чтобы в 2023 году у вас были самые счастливые праздники, поэтому мы собрали самую праздничную распродажу", - говорится в сообщении на сайте компании.

Геймерам предлагают:

  • тысячи игр со скидками
  • неограниченные купоны Epic на скидку 33%
  • повышение программы вознаграждений Epic Rewards до 10%
  • ряд бесплатных игр и других "бонусов"

Праздничная акция продлится до 18:00 (по киевскому времени) 10 января 2024 года.

Не упустите свой шанс (скриншот: store.epicgames.com)

Какие игры можно получить бесплатно

В рамках ежегодной праздничной распродажи Epic Games планирует "раздать" геймерам 17 различных игр.

Еженедельно в цифровом магазине компании будет открываться очередная игра, которую можно скачать совершенно бесплатно.

Кроме того, компания предлагает пользователям другие эксклюзивные предложения и "плюшки".

Бесплатные бонусы для разных игр (скриншот: store.epicgames.com)

Сейчас Epic Games предлагает получить бесплатный легендарный набор Destiny 2: Legacy Collection.

Он охватывает три эпические кампании:

  • The Witch Queen
  • Beyond Light
  • Shadowkeep

Акция продлится до 20 декабря (скриншот: store.epicgames.com)

 

Через определенный промежуток времени откроется новая бесплатная игра (какая именно - пока неизвестно).

Открытия второй игры все ждут с нетерпением (скриншот: store.epicgames.com)

Игры от Epic Games со скидкой

В рамках праздничной распродажи ряд игр от Epic Games предлагают приобрести со скидкой.

В акционные предложения попали, среди прочих:

  • Alan Wake 2 (990,40 грн вместо 1,238 грн)
  • EA SPORTS FC™ 24 Standard Edition (679,60 грн вместо 1,699 грн)
  • Lord of Rings Return to Moria (619,65 грн вместо 729 грн)
  • Assassin's Creed® Mirage (762,30 грн вместо 1,089 грн)
  • Dead Island 2 (749,40 грн вместо 1,249 грн)
  • Witchfire (656,10 грн вместо 729 грн)
  • Ghostrunner 2 (849,15 грн вместо 999 грн)
  • Hogwarts Legacy (959,40 грн вместо 1,599 грн)
  • Lords of the Fallen (974,35 грн вместо 1,499 грн)
  • The Crew ™ Motorfest Standard Edition (759,50 грн вместо 1,519 грн)
  • Remnant 2 (779,40 грн вместо 1,299 грн)
  • Mortal Kombat 1 (1,109 грн вместо 1,849 грн)

Некоторые игры - существенно подешевели (скриншот: store.epicgames.com)

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