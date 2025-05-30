На святі останнього дзвоника: Падалко, Саліванчук та інші зірки зворушили фото з дітьми

Анастасія Приходько

Українська співачка розчулила мережу кадрами доньки Нани, яка помітно подорослішала. Цьогоріч вона закінчила 11 клас.

"Все! Мама пішла плакати! Моє життя, ти вже така в мене велика! Моя Чіпі-Чемпіон", - зворушливо підписала кадр вона.

Донька Приходько закінчила школу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Артистка також показала сина Гордія, який цьогоріч завершив 2 клас. Хлопчина відзначив закінчення навчального року солодкою ватою.

Син Приходько закінчив 2 клас (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Марічка Падалко

Зіркова телеведуча теж відвідала останній дзвони. Її доньки Марія та Катерина закінчили 10 та 8 класи.

"Я завжди плачу і на перших, і на останніх дзвониках… Хай всім щастить!" - поділилася емоціями вона.

Маша Єфросиніна

У сина Сашка відомої ведучої сьогодні проходила театральна вистава, в межах якої зокрема діти збирали кошти на допомогу військовим. Маша прийшла підтримати хлопчика в такий важливий день.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анна Саліванчук

Знаменита акторка теж святкує завершення навчального року. Її син Гліб закінчив третій клас і з наступного переходить в четвертий.

"Ну все: діти найщасливіші, а батьки - не дуже", - пожартувала про літні канікули зірка.

Син Анни Саліванчук закінчив 3 клас (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Для святкового дня акторка обрала стильну сукню, а її син одягнув вишиванку та джинси.

Анна Саліванчук з сином (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Валентина Хамайко

Українська телеведуча в день останнього дзвоника показала доньку-випускницю Соломію. Дівчинці всього 15, але вона вже закінчила школу! Ще на початку травня вона завершила навчання - за один навчальний рік пройшла 10-й і 11-й клас.

"Мій стан?! Мені потрібен був час, щоб переварити та усвідомити. Донці ще 15 років, але вона вже закінчила школу… Потім згадалося, що і садочок вона закінчила у 5 років. В школу тоді не взяли, не пройшла за віком, але Соломія своє наздогнала сама, бо якщо вона вже щось собі надумає, то не відступить!" - розповіла Валентина.

"Доня, я тобою пишаюсь! В тобі стільки внутрішньої сили і розуму що подекуди бракує і дорослим - нехай Всесвіт допомагає тобі реалізувати весь свій потенціал, а поряд будуть твої однодумці", - додала вона.