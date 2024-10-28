Місячний календар на листопад 2024: сприятливі і погані дні для роботи на городі
Листопад - час підготувати город до зими. Але які роботи краще відкласти, а які виконати саме зараз? Місячний посівний календар на листопад 2024 дасть відповіді на всі ваші запитання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які дні у листопаді будуть сприятливі або ні для робіт на городі.
Принципи роботи з місячним календарем
Фази Місяця мають прямий вплив на активність рослин. Основні рекомендації для роботи за місячним календарем такі:
- Зростаючий місяць (до повного місяця): це найкращий час для висадки культур, які плодоносять над землею (зелень, овочі, квіти).
- Спадаючий місяць (після повного місяця): підходить для коренеплодів і робіт, що готують рослини до зимівлі (наприклад, обрізка).
- Повний місяць і молодик: активність рослин низька, тому ці дні небажані для посадок і пересадок.
Дотримуючись цих принципів, можна покращити здоров’я рослин і забезпечити рясний урожай.
Рекомендації для кожної фази місяця для робіт на городі
Фази Місяця допомагають правильно розподілити роботи з рослинами:
Зростаючий місяць (2 - 14 листопада):
- Посів зелені, томатів, огірків і декоративних рослин.
- Посадка ягідних кущів і плодових дерев.
Повний місяць (15 листопада):
- Підживлення, прополювання та обробка проти шкідників.
- Посадкові роботи в цей день краще відкласти.
Спадаючий місяць (16 - 30 листопада):
- Посадка коренеплодів і цибулинних культур.
- Підготовка ділянки до зими, обрізка і утеплення рослин.
Сприятливі дні для робіт на ділянці в листопаді
Місячний посівний календар для листопада 2024 року радить проводити посадкові роботи залежно від фази Місяця. Найкращі дні для посадки та догляду за рослинами наступні:
- Для овочів (огірки, помідори, зелень): 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26 - 30 листопада.
- Для коренеплодів (часник, цибуля, морква, буряк): 3 - 7, 14 - 15, 28 - 30 листопада.
- Для багаторічних квітів: 6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 листопада.
- Посадка плодових дерев і ягідних кущів: 6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 листопада.
Ці дати є найсприятливішими для посіву, посадки і пересадки, коли рослини найкраще засвоюють поживні речовини і мають високий потенціал до розвитку.
Несприятливі дні для робіт у листопаді
У листопаді також є дні, коли від садових та городніх робіт варто утриматися. Це стосується періодів молодика і повного місяця, коли ріст і активність рослин знижується:
Несприятливі дні для посадок: 1, 2 та 16 листопада.
У ці дні рекомендовано зайнятися іншими роботами, наприклад, підготовкою ґрунту, збиранням листя чи утепленням рослин, але краще уникати будь-яких посадок.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Tsn.ua, "Аптека садівника", "На пенсії".