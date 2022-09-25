Праздники и выходные октября 2022 года: будут ли дополнительные выходные на Покров

Октябрь 2022 богат праздниками, такими как День защитников и защитниц Украины , который совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы, День учителя, а также Хэллоуин.

Сколько нас ждет рабочих и выходных, и будут ли дополнительные дни для отдыха – читайте ниже в нашем материале.

Сколько будет выходных и рабочих дней

В октябре всегда 31 календарный день, из которых 21 день - рабочий, а 10 дней - будут выходными.

Выходные дни приходятся на следующие даты: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.

Ежегодно с 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем -14 октября в День защитников и защитниц Украины (в этот день также Покров и День Украинского Казачества).

Но из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с праздника 8 марта. 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года, так что пока дополнительных дней для отдыха в нашем календаре не будет.

Когда День учителя и Хэллоуин

День работников образования традиционно отмечается в первое воскресенье октября. У педагогов этот день - выходной, поэтому традиционно их принято поздравлять накануне, то есть в пятницу.

Хэллоуин отмечается ежегодно с 31 октября на 1 ноября. Во многих странах Европы его называют Днем Всех Святых. Люди украшают свое жилище тыквами и разными украшениями в стиле праздника, а дети переодеваются в костюмы и выпрашивают угощения.

Фото: Хэллоуин прекрасно прижился в нашей культуре (pixabay)

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