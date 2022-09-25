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Праздники и выходные октября 2022 года: будут ли дополнительные выходные на Покров

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 10:42
Праздники и выходные октября 2022 года: будут ли дополнительные выходные на Покров Фото: Выходные и праздники в октябре 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Октябрь 2022 богат праздниками, такими как День защитников и защитниц Украины, который совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы, День учителя, а также Хэллоуин.

Сколько нас ждет рабочих и выходных, и будут ли дополнительные дни для отдыха – читайте ниже в нашем материале.

Сколько будет выходных и рабочих дней

В октябре всегда 31 календарный день, из которых 21 день - рабочий, а 10 дней - будут выходными.

Выходные дни приходятся на следующие даты: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.

Ежегодно с 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем -14 октября в День защитников и защитниц Украины (в этот день также Покров и День Украинского Казачества).

Но из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с праздника 8 марта. 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года, так что пока дополнительных дней для отдыха в нашем календаре не будет.

Когда День учителя и Хэллоуин

День работников образования традиционно отмечается в первое воскресенье октября. У педагогов этот день - выходной, поэтому традиционно их принято поздравлять накануне, то есть в пятницу.

Хэллоуин отмечается ежегодно с 31 октября на 1 ноября. Во многих странах Европы его называют Днем Всех Святых. Люди украшают свое жилище тыквами и разными украшениями в стиле праздника, а дети переодеваются в костюмы и выпрашивают угощения.

Праздники и выходные октября 2022 года: будут ли дополнительные выходные на ПокровФото: Хэллоуин прекрасно прижился в нашей культуре (pixabay)

Все праздники в октябре 2022

  • 1 октября - Международный день пожилых людей
  • 2 октября - День работников образования, Международный день ненасилия
  • 3 октября - Международный день врача Международный день архитектора
  • 4 октября - Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
  • 5 октября - Всемирный день учителей
  • 8 октября - День юриста
  • 9 октября - Всемирный день почты, День риелтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника
  • 10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни
  • 12 октября - День кадрового работника
  • 14 октября - День Защитника Украины, День украинского казачества
  • 15 октября - Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белой трости.
  • 16 октября - Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.
  • 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию бедности.
  • 20 октября - Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
  • 23 октября - День рекламиста (День работников рекламы)
  • 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, день Маркетолога
  • 28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков
  • 29 октября - День работников службы вневедомственной охраны
  • 30 октября - День автомобилиста и дорожника
  • 30 октября - Неделя разоружения
  • 31 октября - Хеллоуин, Международный день Черного моря

Раньше мы писали, когда будем отмечать Воздвижение, и что обязательно нужно сделать к празднику.

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