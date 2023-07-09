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Свята і вихідні у серпні 2023: чи будемо додатково відпочивати на День Незалежності

Чи буде вихідним день Незалежності (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Серпень щороку є особливим для кожного українця місяцем, адже 24-го числа ми святкуємо День Незалежності. Це день - коли наша держава офіційно почала свій шлях до самоідентичності. Зазвичай це свято відзначається пишно і українці отримують додатковий вихідний. Але чи буде так цього року?

Про це та про інші свята у серпні - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Чи буде вихідним День Незалежності

Цього року 24 серпня припадає на понеділок, який згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю", має бути вихідним, адже це - визначне державне свято.

Однак через воєнний стан всі державні вихідні скасовуються, і минулого року святкування Незалежності не було пов’язане з додатковим відпочинком.

Поки що в Україні воєнний стан продовжено до 18 серпня. Якщо ж його пролонгують ще на 90 днів, то вихідного 24 серпня звісно ж не буде.

Усього в серпні 31 календарний день, з них 8 днів будуть вихідними цього року і 23 - робочими.

Вихідними у серпні стануть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 29, 27 число.

Всі найважливіші свята серпня 2023:

  • 1 серпня - День інкасатора
  • 2 серпня - День аеромобільних військ
  • 5 серпня - Міжнародний день світлофора
  • 7 серпня - День Повітряних сил Збройниx Сил України
  • 8 серпня - День військ зв'язку Збройниx Сил України
  • 9 серпня - Мiжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня - Міжнародний день молоді
  • 14 серпня - День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Медовий Спас, або Маковія
  • 15 серпня - День археолога
  • 19 серпня - День пасічника, Преображення Господнє (Яблучний Спас)
  • 21-25 серпня - Курбан-байрам
  • 23 серпня - День Державного Прапора України
  • 24 серпня - День Незалежності України
  • 27 серпня - День авіації України
  • 27 серпня - День далекобійника
  • 28 серпня - День шахтаря, Успіння Пресвятої Богородиці
  • 29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас

Раніше ми писали, як українці будуть святкувати Яблучний, Медовий Горіховий Спаси і як зміняться дати вже з наступного року.

Також ми писали, які державні свята відзначать українці в липні 2023 року.

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