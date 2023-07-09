Праздники и выходные в августе 2023: будем ли отдыхать на День Независимости

Будет ли выходным День Независимости

В этом году 24 августа приходится на понедельник, который согласно статье 73 Кодекса законов о труде, должен быть выходным, ведь это - выдающийся государственный праздник.

Однако из-за военного положения все государственные выходные отменяются, и в прошлом году празднование Независимости не было связано с дополнительным отдыхом.

Пока что в Украине военное положение продлено до 18 августа. Если же его пролонгируют еще на 90 дней, то выходного 24-го августа конечно же не будет.

Всего в августе 31 календарный день, из них 8 дней будут выходными в этом году и 23 - рабочими.

Выходными в августе станут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 29, 27 число.

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