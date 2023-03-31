Свята і вихідні у квітні 2023: дивіться календар на цей місяць

Квітень розпочинає період весняних свят в Україні. Головними серед них стануть Великдень, Вербна неділя та Благовіщення. Крім них, є інші важливі дати, а також законні вихідні.
Які свята будуть у квітні 2023 - читайте нижче в матеріалі Styler.
Робочі дні та свята у квітні 2023
У квітні 30 календарних днів. 10 з них будуть вихідними, а 20 робочими. Вихідні в суботу та неділю випадають на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
Стосовно додаткових вихідних на свята, то на них чекати не варто. Під час дії воєнного стану ця норма статті 73 Кодексу законів про працю не діє. Тобто якщо Великдень припадає на неділю 16 квітня, то понеділок 17 квітня все одно буде робочим днем.
Календар свят у квітні
1 квітня - День сміху
2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога.
4 квітня - Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день Інтернету.
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров'я
8 квітня - Міжнародний день ромів.
11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики.
15 квітня - День карного розшуку, День довкілля.
16 квітня - Великдень.
17 квітня - День працівників пожежної охорони.
18 квітня - День пам'яток історії та культури.
22 квітня - День Землі.
23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога.
26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності.