Стійке тепло прийде не скоро: синоптики дали новий прогноз погоди на квітень
Погода в Україні у квітні не дуже порадує українців. За прогнозами синоптиків, очікується багато дощів, різкі перепади температур, а стійке тепло та сонце прийдуть лише до кінця місяця.
Яка погода чекає на українців у квітні 2023 - читайте у матеріалі Styler нижче.
Прогноз Укргідрометцентру
За даними синоптиків Українського гідрометцентру, квітень 2023 року буде теплішим за норму.
"Середня місячна температура передбачається 9-13 градусів тепла (у Карпатах 7-8 градусів), що на 1-1,5 градуса (у Карпатському регіоні на 2 градуси) вище за норму", - прогнозують синоптики.
Кількість опадів буде в межах норми - очікується 30-52 мм та 60-89 мм у Карпатах.
Прогноз погоди на квітень
За даними погодних карт Gismeteo, початок квітня в Україні буде дощовим та прохолодним. На початку та наприкінці першої декади місяця температура може знизитися, місцями можливі навіть морози.
А справжнє стійке тепло у більшість регіонів країни прийде лише у третій декаді квітня. Подекуди повітря почне прогріватися до +18 +20 градусів.
Погода на сході України
Квітень розпочнеться з сильних дощів та відносно невисокої температури – від +6 до +12 градусів, вночі +2+4 градуси. Друга декада також буде із сильними дощами, але повітря почне поступово прогріватися до +14+16 градусів.
Потепління прийде після 20 квітня і встановиться більш суха та сонячна погода. Вдень температура почне підніматися до +17+20 градусів.
Погода на півдні України
У південній частині України перша декада квітня буде із різкими перепадами, очікується багато дощів. Денна температура стрибатиме від +5 до +10 градусів. Середина місяця буде дуже дощовою, але вже помірно теплою і варто очікувати на потепління до +13 +16 градусів.
З 17 квітня прийде відчутне потепління та повітря почне прогріватися до +17+18 градусів. А останній тиждень місяця очікується сонячним та теплим, до +20 градусів.
Погода на півночі України
У перші дні квітня на півночі країни можливі нічні заморозки, а денна температура коливатиметься від +6 до +10 градусів. Очікується похмура та дощова погода. На середину місяця синоптики прогнозують багато дощів і підвищення температури варто очікувати лише після 15 квітня.
Справжнє тепло прийде у північні області України лише в останні дні місяця.
Погода на заході України
У західних областях у перший тиждень квітня очікуються нічні морози, а вдень - мокрий сніг та сніг із дощем. За прогнозом синоптиків, перша половина квітня буде холодною та з великою кількістю опадів.
Повітря почне прогріватися лише після 15 квітня, проте сонячної та ясної погоди, швидше за все, не буде майже до початку травня. Очікується вдень від +9 до +15, вночі від +5 до +8 градусів.
погода у Києві
У столиці квітень розпочнеться з нічних морозів та дощів. Синоптики прогнозують різкі перепади температури майже до середини місяця. З 17 квітня почне поступово тепліти, але очікується багато опадів.
Тільки в останні дні місяця повітря почне прогріватися до +17+19 градусів.
До речі, раніше ми писали про те, що метеорологи пообіцяли на початку квітня сніг та заморозки.
А ще розповідали про те, коли треба навесні садити картоплю – до Великодня чи після.