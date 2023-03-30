Стійке тепло прийде не скоро: синоптики дали новий прогноз погоди на квітень

Погода в Україні у квітні не дуже порадує українців. За прогнозами синоптиків, очікується багато дощів, різкі перепади температур, а стійке тепло та сонце прийдуть лише до кінця місяця.

Яка погода чекає на українців у квітні 2023 - читайте у матеріалі Styler нижче.

Прогноз Укргідрометцентру

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, квітень 2023 року буде теплішим за норму.

"Середня місячна температура передбачається 9-13 градусів тепла (у Карпатах 7-8 градусів), що на 1-1,5 градуса (у Карпатському регіоні на 2 градуси) вище за норму", - прогнозують синоптики.

Кількість опадів буде в межах норми - очікується 30-52 мм та 60-89 мм у Карпатах.

Прогноз погоди на квітень

За даними погодних карт Gismeteo, початок квітня в Україні буде дощовим та прохолодним. На початку та наприкінці першої декади місяця температура може знизитися, місцями можливі навіть морози.

А справжнє стійке тепло у більшість регіонів країни прийде лише у третій декаді квітня. Подекуди повітря почне прогріватися до +18 +20 градусів.

Погода на сході України

Квітень розпочнеться з сильних дощів та відносно невисокої температури – від +6 до +12 градусів, вночі +2+4 градуси. Друга декада також буде із сильними дощами, але повітря почне поступово прогріватися до +14+16 градусів.

Потепління прийде після 20 квітня і встановиться більш суха та сонячна погода. Вдень температура почне підніматися до +17+20 градусів.

Погода на півдні України

У південній частині України перша декада квітня буде із різкими перепадами, очікується багато дощів. Денна температура стрибатиме від +5 до +10 градусів. Середина місяця буде дуже дощовою, але вже помірно теплою і варто очікувати на потепління до +13 +16 градусів.

З 17 квітня прийде відчутне потепління та повітря почне прогріватися до +17+18 градусів. А останній тиждень місяця очікується сонячним та теплим, до +20 градусів.

Погода на півночі України

У перші дні квітня на півночі країни можливі нічні заморозки, а денна температура коливатиметься від +6 до +10 градусів. Очікується похмура та дощова погода. На середину місяця синоптики прогнозують багато дощів і підвищення температури варто очікувати лише після 15 квітня.

Справжнє тепло прийде у північні області України лише в останні дні місяця.

Погода на заході України

У західних областях у перший тиждень квітня очікуються нічні морози, а вдень - мокрий сніг та сніг із дощем. За прогнозом синоптиків, перша половина квітня буде холодною та з великою кількістю опадів.

Повітря почне прогріватися лише після 15 квітня, проте сонячної та ясної погоди, швидше за все, не буде майже до початку травня. Очікується вдень від +9 до +15, вночі від +5 до +8 градусів.

погода у Києві

У столиці квітень розпочнеться з нічних морозів та дощів. Синоптики прогнозують різкі перепади температури майже до середини місяця. З 17 квітня почне поступово тепліти, але очікується багато опадів.

Тільки в останні дні місяця повітря почне прогріватися до +17+19 градусів.