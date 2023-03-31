Праздники и выходные в апреле 2023: смотрите календарь на этот месяц

Рабочие дни и праздники в апреле 2023

В апреле 30 календарных дней. 10 из них будут выходными, а 20 - рабочими. Выходные в субботу и воскресенье выпадают на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Относительно дополнительных выходных на праздники, то их ждать не стоит. Во время действия военного положения эта норма статьи 73 Кодекса законов о труде не действует. То есть, если Пасха приходится на воскресенье 16 апреля, то понедельник 17 апреля все равно будет рабочим днем.

Календарь праздников в апреле