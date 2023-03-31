Праздники и выходные в апреле 2023: смотрите календарь на этот месяц

Апрель начинает период весенних праздников в Украине. Главными среди них станут Пасха, Вербное воскресенье и Благовещение. Кроме них есть другие важные даты, а также законные выходные.
Какие праздники будут в апреле 2023 - читайте ниже в материале Styler.
Рабочие дни и праздники в апреле 2023
В апреле 30 календарных дней. 10 из них будут выходными, а 20 - рабочими. Выходные в субботу и воскресенье выпадают на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
Относительно дополнительных выходных на праздники, то их ждать не стоит. Во время действия военного положения эта норма статьи 73 Кодекса законов о труде не действует. То есть, если Пасха приходится на воскресенье 16 апреля, то понедельник 17 апреля все равно будет рабочим днем.
Календарь праздников в апреле
1 апреля - День смеха
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога.
4 апреля - Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный день Интернета.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья
8 апреля - Международный день ромов.
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля - День уголовного розыска, День окружающей среды.
16 апреля - Пасха.
17 апреля - День работников пожарной охраны.
18 апреля - День памятников истории и культуры.
22 апреля - День Земли.
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.
26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день секретаря, Всемирный день интеллектуальной собственности.