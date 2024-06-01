Свята у червні 2024 року. Скільки будемо працювати та чи будуть додаткові вихідні

Раніше ми писали про те, які церковні свята будемо відзначати у червні 2024 року.

А ще розповідали про те, що та коли потрібно у червні садити на городі за місячним календарем.

При підготовці матеріалу використані джерела: Календар свят, DayToday, Бухоблік.