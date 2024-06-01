Праздники в июне 2024 года. Сколько будем работать и будут ли дополнительные выходные

Первый летний месяц 2024 года порадует 10 выходных дней. Однако при этом обычных дополнительных выходных не будет - из-за военного положения. А обычно в июне у украинцев дважды дополнительные выходные - на День Конституции и на Троицу.
Что и когда будем праздновать в июне сколько будет рабочих дней, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В июне 30 дней, из которых 20 будет рабочих, а 10 - официальных выходных (субботы и воскресенья). Работать придется: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня.
Соответственно выходными будут: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июня.
Из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных на Зеленые праздники (Троица), который будем праздновать 23 июня и День Конституции 28 июня - не будет.
1 июня - День защиты детей
2 июня - День работников водного хозяйства
2 июня - День работников местной промышленности
4 июня - День хозяйственных судов
4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии
5 июня - Всемирный день окружающей среды
6 июня - День журналиста
8 июня - Всемирный день океанов
9 июня - День работников легкой промышленности
9 июня - Международный день друзей
12 июня - День работников фондового рынка
13 июня - Вознесение Господне
14 июня - Всемирный день донора
16 июня - День медицинского работника
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
18 июня - День участкового инспектора полиции
19 июня - День фермера
20 июня - Всемирный день беженцев
22 июня - День скорби и почестей памяти жертв войны в Украине
23 июня - Троицы
23 июня - День государственной службы ООН
23 июня - День государственной службы Украины
24 июня - Рождество Иоанна Предтечи
25 июня - Международный день моряка
25 июня - День таможенника Украины
26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток
26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
28 июня - День Конституции Украины
29 июня - Святых апостолов Петра и Павла
Ранее мы писали о том, какие церковные праздники отметим в июне 2024 года.
А еще рассказывали о том, что когда нужно в июне сажать на огороде по лунному календарю.
При подготовке материала использованы источники: Календарь праздников, DayToday, Бухучет.