Свята у червні 2024 року. Скільки будемо працювати та чи будуть додаткові вихідні
Перший літній місяць 2024 року порадує аж 10 вихідними днями. Однак при цьому звичайних додаткових вихідних не буде - через воєнний стан. А зазвичай у червні українці мають двічі додаткові вихідні - на День Конституції та на Трійцю.
Що та коли будемо святкувати у червні, скільки буде робочих днів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Вихідні та робочі дні у червні
У червні 30 днів, з яких 20 буде робочих, а 10 - офіційних вихідних (суботи та неділі). Працювати доведеться: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 червня.
Відповідно вихідними будуть: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 червня.
Через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних на Зелені свята (Трійця), яке будемо святкувати 23 червня та на День Конституції 28 червня - не буде.
Календар свят на червень 2024
1 червня - День захисту дітей
2 червня - День працівників водного господарства
2 червня - День працівників місцевої промисловості
4 червня - День господарських судів
4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії
5 червня - Всесвітній день довкілля
6 червня - День журналіста
8 червня - Всесвітній день океанів
9 червня - День працівників легкої промисловості
9 червня - Міжнародний день друзів
12 червня - День працівників фондового ринку
13 червня - Вознесіння Господнє
14 червня - Всесвітній день донора
16 червня - День медичного працівника
17 червня - Всесвітній день боротьби із запустинюванням і засухою
18 червня - День дільничного інспектора поліції
19 червня - День фермера
20 червня - Всесвітній день біженців
22 червня - День скорботи та надання почестей пам'яті жертв війни в Україні
23 червня - Трійця
23 червня - День державної служби ООН
23 червня - День державної служби України
24 червня - Різдво Іоанна Предтечі
25 червня - Міжнародний день моряка
25 червня - День митника України
26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур
26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками і їх незаконного звороту
28 червня - День Конституції України
29 червня - Святих апостолів Петра і Павла
Раніше ми писали про те, які церковні свята будемо відзначати у червні 2024 року.
А ще розповідали про те, що та коли потрібно у червні садити на городі за місячним календарем.
При підготовці матеріалу використані джерела: Календар свят, DayToday, Бухоблік.