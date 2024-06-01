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Свята у червні 2024 року. Скільки будемо працювати та чи будуть додаткові вихідні

Субота 01 червня 2024 11:02
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Свята у червні 2024 року. Скільки будемо працювати та чи будуть додаткові вихідні Календар святкових та вихідних днів на червень 2024 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Перший літній місяць 2024 року порадує аж 10 вихідними днями. Однак при цьому звичайних додаткових вихідних не буде - через воєнний стан. А зазвичай у червні українці мають двічі додаткові вихідні - на День Конституції та на Трійцю.

Що та коли будемо святкувати у червні, скільки буде робочих днів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Вихідні та робочі дні у червні

У червні 30 днів, з яких 20 буде робочих, а 10 - офіційних вихідних (суботи та неділі). Працювати доведеться: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 червня.

Відповідно вихідними будуть: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 червня.

Через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних на Зелені свята (Трійця), яке будемо святкувати 23 червня та на День Конституції 28 червня - не буде.

Календар свят на червень 2024

1 червня - День захисту дітей

2 червня - День працівників водного господарства

2 червня - День працівників місцевої промисловості

4 червня - День господарських судів

4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

5 червня - Всесвітній день довкілля

6 червня - День журналіста

8 червня - Всесвітній день океанів

9 червня - День працівників легкої промисловості

9 червня - Міжнародний день друзів

12 червня - День працівників фондового ринку

13 червня - Вознесіння Господнє

14 червня - Всесвітній день донора

16 червня - День медичного працівника

17 червня - Всесвітній день боротьби із запустинюванням і засухою

18 червня - День дільничного інспектора поліції

19 червня - День фермера

20 червня - Всесвітній день біженців

22 червня - День скорботи та надання почестей пам'яті жертв війни в Україні

23 червня - Трійця

23 червня - День державної служби ООН

23 червня - День державної служби України

24 червня - Різдво Іоанна Предтечі

25 червня - Міжнародний день моряка

25 червня - День митника України

26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур

26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками і їх незаконного звороту

28 червня - День Конституції України

29 червня - Святих апостолів Петра і Павла

Раніше ми писали про те, які церковні свята будемо відзначати у червні 2024 року.

А ще розповідали про те, що та коли потрібно у червні садити на городі за місячним календарем.

При підготовці матеріалу використані джерела: Календар свят, DayToday, Бухоблік.

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