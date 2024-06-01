Свята у червні 2024 року. Скільки будемо працювати та чи будуть додаткові вихідні

Перший літній місяць 2024 року порадує аж 10 вихідними днями. Однак при цьому звичайних додаткових вихідних не буде - через воєнний стан. А зазвичай у червні українці мають двічі додаткові вихідні - на День Конституції та на Трійцю.

Що та коли будемо святкувати у червні, скільки буде робочих днів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками і їх незаконного звороту

22 червня - День скорботи та надання почестей пам'яті жертв війни в Україні

Через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних на Зелені свята (Трійця), яке будемо святкувати 23 червня та на День Конституції 28 червня - не буде.

У червні 30 днів, з яких 20 буде робочих, а 10 - офіційних вихідних (суботи та неділі). Працювати доведеться: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 червня.

Раніше ми писали про те, які церковні свята будемо відзначати у червні 2024 року.

А ще розповідали про те, що та коли потрібно у червні садити на городі за місячним календарем.

При підготовці матеріалу використані джерела: Календар свят, DayToday, Бухоблік.