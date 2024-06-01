Праздники в июне 2024 года. Сколько будем работать и будут ли дополнительные выходные

Первый летний месяц 2024 года порадует 10 выходных дней. Однако при этом обычных дополнительных выходных не будет - из-за военного положения. А обычно в июне у украинцев дважды дополнительные выходные - на День Конституции и на Троицу.

Что и когда будем праздновать в июне сколько будет рабочих дней, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Выходные и рабочие дни в июне

В июне 30 дней, из которых 20 будет рабочих, а 10 - официальных выходных (субботы и воскресенья). Работать придется: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня.

Соответственно выходными будут: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июня.

Из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных на Зеленые праздники (Троица), который будем праздновать 23 июня и День Конституции 28 июня - не будет.

Календарь праздников на июнь 2024

1 июня - День защиты детей

2 июня - День работников водного хозяйства

2 июня - День работников местной промышленности

4 июня - День хозяйственных судов

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии

5 июня - Всемирный день окружающей среды

6 июня - День журналиста

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - День работников легкой промышленности

9 июня - Международный день друзей

12 июня - День работников фондового рынка

13 июня - Вознесение Господне

14 июня - Всемирный день донора

16 июня - День медицинского работника

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня - День участкового инспектора полиции

19 июня - День фермера

20 июня - Всемирный день беженцев

22 июня - День скорби и почестей памяти жертв войны в Украине

23 июня - Троицы

23 июня - День государственной службы ООН

23 июня - День государственной службы Украины

24 июня - Рождество Иоанна Предтечи

25 июня - Международный день моряка

25 июня - День таможенника Украины

26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток

26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

28 июня - День Конституции Украины

29 июня - Святых апостолов Петра и Павла