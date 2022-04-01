Священники РПЦ всерьез испугались украинских "ведьм" (видео)

В российской патриархальной церкви заявили, что украинская власть против русских использует ведьм и прочую нечисть, проводит различные сатанинские обряды.
Таким заявлением отметился протоиерей Андрей Ткачев.
"Очевидно, все человеческие средства кончились, начались средства демонские... Призыв Арестовича был к ведьмам, к чернокнижному сообществу Украины. Они откликнулись на него и анонсировали проведение каких-то обрядов", - рассказывает он россиянам.
По словам отца Андрея, у Украины закончились другие средства, кроме как звать на помощь демонистов и сатанистов, колдуний, ведунок.
22 марта, когда ВСУ в восьмой раз разбомбили оккупантов в Чернобаевке Алексей Арестович в шутку обратился к "украинским боевым ведьмам и ведуньям".
"Девочки, во-первых, так держать. Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей", - написал он тогда.
Оказалось, что в РПЦ шуток не очень понимают.
Ранее мы писали, что оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров.
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